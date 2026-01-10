Xiomara Castro le pide a Trump "un diálogo directo sobre proceso electoral en Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de la República, Xiomara Castro, invitó a través de un pronunciamiento en X al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sostener un diálogo directo sobre el proceso electoral hondureño. Castro cuestionó los pronunciamientos públicos realizados por Trump en la red social X a favor del presidente electo Nasry Asfura, al considerar que influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a la candidata de su partido.

"Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X", expresó la mandataria, al tiempo que reiteró su disposición a abordar el tema con "responsabilidad, respeto mutuo y transparencia".

Sanción del decreto

Asimismo, expuso las razones por las cuales sancionó el Decreto Legislativo No. 58-2025, mediante el cual se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de votos y actas de las elecciones generales del 30 de noviembre e La presidenta justificó la sanción del decreto aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional señalando que el CNE se negó injustificadamente a realizar el escrutinio de 4,774 actas, que representan el voto de más de 1.5 millones de ciudadanos en los tres niveles electivos, lo que, según dijo, constituye una vulneración directa a la soberanía popular. Castro afirmó que esta omisión desconoce sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños y representa una violación a la Constitución de la República, la cual aseguró estar obligada a cumplir y defender hasta el final de su mandato, que culmina el 27 de enero de 2026. Asimismo, denunció que el CNE no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma a nivel nacional, relacionadas con inconsistencias en actas, votos sin respaldo biométrico, presuntas alteraciones del sistema TREP, fraude y compra de votos, dejando, según sus palabra, en indefensión a candidatos de los tres niveles electivos.

Sr. Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump:



Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry... — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 10, 2026

La mandataria también cuestionó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al afirmar que actuó sin integrar su pleno y negó el derecho al conteo de votos correspondientes a 435 urnas, entre ellas las vinculadas a la elección del alcalde del Distrito Central y otros aspirantes. "Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana”, manifestó Castro, al advertir que "más de un millón de electores han quedado en estado de indefensión" al no contarse todos los votos emitidos.

En ese contexto, reafirmó que la sanción del Decreto Legislativo No. 58-2025 responde a su apego a la voluntad popular, a la soberanía nacional y al respeto a la alternancia en el ejercicio del poder. Sostuvo que no será cómplice de lo que calificó como un "cinismo institucional" por parte de órganos electorales y diputados auto-convocados, a quienes acusó de negarse a contar las actas y votos. Castro convocó a una inusual reunión del Consejo de Ministros este sábado 10 de enero en Casa Presidencial, lo que ha desatado especulaciones sobre su propósito, debido falta de señales claras de transición pese a que la Constitución fija fechas clave entre el 21 y el 25 de enero.