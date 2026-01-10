Fuerzas Armadas despliegan más de 600 efectivos para resguardar material electoral en el Infop

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron desplegados este sábado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Miraflores, donde opera el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de resguardar el material electoral y garantizar una transición ordenada del poder tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La fuerte presencia militar en el sector ha sido confirmada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien reiteró el compromiso de la institución castrense de respetar y hacer cumplir la declaratoria oficial emitida por el CNE, en apego a la Constitución de la República.

En declaraciones recientes, el alto oficial dejó claro que las Fuerzas Armadas mantendrán la custodia y vigilancia permanente del material electoral, reafirmando su rol constitucional como garantes del proceso democrático.