Fuerzas Armadas despliegan más de 600 efectivos para resguardar material electoral en el Infop

Más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron desplegados este sábado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Miraflores, donde opera el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de resguardar el material electoral y garantizar una transición ordenada del poder tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
La fuerte presencia militar en el sector ha sido confirmada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien reiteró el compromiso de la institución castrense de respetar y hacer cumplir la declaratoria oficial emitida por el CNE, en apego a la Constitución de la República.
En declaraciones recientes, el alto oficial dejó claro que las Fuerzas Armadas mantendrán la custodia y vigilancia permanente del material electoral, reafirmando su rol constitucional como garantes del proceso democrático.
“Estamos manteniendo la custodia y la vigilancia del material electoral y vamos a apoyar la declaratoria del CNE para que se respete ese voto popular que el 30 de noviembre cada uno de ustedes ejerció”, expresó Valerio Ardón.
El general también hizo un llamado a la población para que confíe en el resultado final del proceso electoral, el cual ha sido objeto de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional, debido a la conflictividad postelectoral.
“Confíen en sus Fuerzas Armadas, estamos con el pueblo. Nos debemos al pueblo; venimos del pueblo, por lo tanto, esa confianza la deben mantener hasta el final de esta misión, que seguramente será un éxito”, agregó.
El despliegue militar ocurre en un contexto de tensión política e institucional, marcado por disputas sobre el proceso electoral y la transición de mando, mientras las autoridades castrenses insisten en su compromiso de resguardar la voluntad popular y garantizar estabilidad democrática en el país.