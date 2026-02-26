Duro golpe al Barcelona: Flick lo pierde para vuelta ante Atlético y Champions League

Barcelona , España.

El centrocampista Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, producida durante el entrenamiento de este jueves del Barcelona, ​​por lo que estará entre cinco y seis semanas de baja, según ha confirmado el club azulgrana.

La lesión del internacional neerlandés, uno de los titulares del equipo de Hansi Flick , se produce en la recta decisiva de la temporada y le hará perder un mínimo de siete partidos, entre ellos la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y los octavos de final de la Liga de Campeones.

Así, De Jong se perderá los duelos frente al Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo en LaLiga, así como el encuentro ante el Atlético de Madrid en la Copa y seguramente el duelo ante los de Diego Pablo Simeone en LaLiga.