Estados Unidos cuestiona impacto de remesas enviadas por hondureños

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó el 23 de febrero que la migración irregular de hondureños durante la administración de Joe Biden (2021-2025) tuvo un impacto económico en ese país debido al envío de remesas.
A través de un pronunciamiento, la institución señaló que, en los últimos años, al menos el 5% de la población hondureña ingresó de manera ilegal a territorio estadounidense.
Según el DHS, muchos de esos migrantes enviaron dinero a Honduras, lo que —indicó— representa el 27% de la economía hondureña y equivale a 5.8 mil millones de dólares que habrían salido de Estados Unidos en concepto de remesas.
“La migración ilegal masiva está socavando la prosperidad económica estadounidense. Cuatro años desastrosos de fronteras abiertas bajo la administración de Biden permitieron que el 5% de todos los hondureños ingresaran ilegalmente a nuestra nación. Muchos de estos hondureños enviaron remesas a su país (...) Bajo el fuerte liderazgo del presidente Donald Trump y la secretaria Kristi Noem, estamos poniendo fin a esto y garantizando que la prosperidad de nuestra nación sea primero”, expresó el DHS en su cuenta de X.
Mass illegal migration is undermining AMERICAN ECONOMIC PROSPERITY.— Homeland Security (@DHSgov) February 23, 2026
Four disastrous years of wide open borders under the Biden administration allowed 5% of ALL Hondurans to illegally enter our nation.
Many of these Hondurans sent remittances back home — making up 27% of the... pic.twitter.com/rFC7NEkBR1
En reacción a estas declaraciones, Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, consideró que los datos forman parte de un discurso con matiz político.
“Es un argumento con un cariz político por parte de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, en el sentido de que están tratando de hacer ver a la opinión pública norteamericana que durante el gobierno del señor Biden hubo una escalada de hondureños que fueron a aquel país, cuando en realidad ha sido el flujo migratorio regular de los últimos 15 años”, explicó.
Raudales añadió que el flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos es mayor en comparación con el de Honduras y sugirió que el país debe enfocarse en mejorar sus condiciones internas.
“Los hondureños debemos trabajar de manera inteligente para que las condiciones y el clima de negocios y de inversiones mejoren sustantivamente, y así no tengan que salir hondureños del país”, manifestó.
Las remesas representan una de las principales fuentes de ingresos para Honduras y constituyen un pilar clave de su economía, según datos oficiales del Banco Central de Honduras.