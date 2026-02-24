Estados Unidos cuestiona impacto de remesas enviadas por hondureños

Washington, Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó el 23 de febrero que la migración irregular de hondureños durante la administración de Joe Biden (2021-2025) tuvo un impacto económico en ese país debido al envío de remesas. A través de un pronunciamiento, la institución señaló que, en los últimos años, al menos el 5% de la población hondureña ingresó de manera ilegal a territorio estadounidense. Según el DHS, muchos de esos migrantes enviaron dinero a Honduras, lo que —indicó— representa el 27% de la economía hondureña y equivale a 5.8 mil millones de dólares que habrían salido de Estados Unidos en concepto de remesas.

“La migración ilegal masiva está socavando la prosperidad económica estadounidense. Cuatro años desastrosos de fronteras abiertas bajo la administración de Biden permitieron que el 5% de todos los hondureños ingresaran ilegalmente a nuestra nación. Muchos de estos hondureños enviaron remesas a su país (...) Bajo el fuerte liderazgo del presidente Donald Trump y la secretaria Kristi Noem, estamos poniendo fin a esto y garantizando que la prosperidad de nuestra nación sea primero”, expresó el DHS en su cuenta de X.

