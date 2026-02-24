CCIC elige este miércoles su Junta Directiva 2026-2028

San Pedro Sula

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebrará este miércoles 25 de febrero su Asamblea General Ordinaria en el recinto Expocentro, donde se desarrollará el proceso de elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2026-2028.

La jornada de votación iniciará a las 7:30 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m. Los socios podrán ejercer su derecho al voto para elegir presidente, secretario, prosecretario, fiscal y su suplente, así como los vocales I y III con sus respectivos suplentes. Para participar, deberán estar al día con su membresía hasta enero de 2026.

La Secretaría de la Junta Directiva recibió una única propuesta por cada uno de los nueve cargos en elección. Para la Presidencia fue postulado el actual titular de la CCIC, el empresario Karim Qubain.

Los aspirantes inscritos son: Karim Qubain como presidente; Rodolfo Bueso como secretario; Mario Canahuati Farah como prosecretario; Rodolfo Dumas como fiscal; Ryan Berhand como profiscal; Mauricio Kattan como vocal I; Luis Miguel Larach como suplente del vocal I; Menoti Maradiaga como vocal III; y Roger Valladares como suplente del vocal III.

Tras concluir la votación, se realizará la sesión formal de la Asamblea, en la que se presentará el informe de gestión correspondiente al período 2024-2026. Según la CCIC, esta etapa estuvo marcada por el fortalecimiento institucional, la incidencia en temas vinculados a la competitividad y la consolidación de servicios estratégicos como el Portal Empresarial, orientado a robustecer la articulación público-privada en la zona norte.

Asimismo, se informará sobre avances en infraestructura, gestión ambiental, fortalecimiento empresarial e intermediación laboral, iniciativas que, de acuerdo con la Cámara, contribuyeron a la obtención del Sello de Fundahrse como Gremio Socialmente Responsable.

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de la institución y, conforme a la normativa interna de la CCIC, constituye un espacio de gobernanza gremial, transparencia y participación. Con este proceso, la organización reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan la inversión, la formalidad, la competitividad y el desarrollo económico y social del país.