Lluvias anegan el CEB José Hernán Ayala y paralizan las clases

San Pedro Sula, Honduras.

Las constantes lluvias han vuelto a afectar al Centro de Educación Básica José Hernán Ayala, de la colonia Perfecto Vásquez, donde la acumulación de agua en el patio y en la calle de acceso ha provocado la suspensión temporal de clases y expone a los estudiantes a condiciones inadecuadas. Carmen Varela, directora del centro educativo, explicó que cada vez que llueve el patio queda completamente inundado, lo que prácticamente inhabilita la entrada principal, “los niños tienen que empaparse los calcetines para poder ingresar. Ayer una niña se me cayó y quedó con el uniforme mojado”, relató.

La situación se agrava porque frente a la escuela se forma una poza de gran tamaño; cuando los vehículos pasan, el agua sucia se introduce hasta el interior del plantel. Según Varela, ya se presentó una solicitud ante la alcaldía de San Pedro Sula para que se repare al menos el tramo de acceso. "Vinieron una vez y dijeron que iban a esperar a que estuviera seco para empezar a trabajar, pero no regresaron; ahora ya comenzó a llover otra vez y el portón por donde entran los carros está totalmente lleno de agua", señaló. Debido a la llovizna persistente y al patio anegado, las autoridades del centro se vieron obligadas a suspender clases recientemente: "no podemos hacer que los niños anden con sus zapatitos y calcetines mojados dentro del aula. Algunos padres les han comprado botitas, pero no todos tienen", añadió la directora. El centro educativo atiende a 230 estudiantes, muchos de los cuales provienen de varias colonias aledañas. Para llegar, deben cruzar calles y campos igualmente inundados. "Muchos se quitan los zapatos para pasar, pero aun así terminan mojados al llegar a la escuela", explicó Varela.

Padres de familia manifestaron su preocupación por los riesgos para la salud y la seguridad de los menores. María López, madre de un alumno de tercer grado, comentó que su hijo ha tenido resfriados constantes debido a que permanece con el uniforme húmedo. “Hacemos un llamado directo al alcalde Roberto Contreras, queremos que pavimenten la calle y el frente de la escuela, no es justo que los niños sigan sufriendo, pierdan clases o se enfermen por esto”, expresó. Además del impacto en la salud, la comunidad educativa advierte que la situación afecta el rendimiento académico, ya que las suspensiones interrumpen el calendario escolar y dificultan el cumplimiento de los contenidos programados. Docentes señalan que cada día perdido representa un atraso que luego debe recuperarse con ajustes en la planificación. La directora indicó que no se trata de un problema reciente, sino de una situación recurrente cada temporada de lluvias, aseguró que el centro no cuenta con recursos propios para ejecutar obras de infraestructura, por lo que dependen de la intervención municipal para encontrar una solución definitiva.

Algunos padres también han optado por no enviar a sus hijos cuando las precipitaciones son intensas, por temor a caídas o enfermedades. “Uno los manda a estudiar, pero también quiere que estén seguros, aquí el problema es la calle y el frente de la escuela, eso es lo que necesitan arreglar”, expresó Carlos Mendoza, padre de familia. La comunidad educativa hace nuevamente el llamado a las autoridades municipales para que, durante la temporada de verano, se realicen trabajos de pavimentación y drenaje desde la entrada hasta el plantel, a fin de garantizar un acceso seguro y evitar que las lluvias sigan afectando el derecho a la educación de los 230 estudiantes.

Otros daños por lluvias

Alberto López, pronosticador de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que las lluvias han dejado múltiples incidencias en el norte del país, especialmente en San Pedro Sula y municipios aledaños. Entre los reportes más recientes se encuentra la escuela José Hernán Ayala, ubicada en el sector Perfecto Vázquez, donde se registraron afectaciones. Además, en la colonia La Primavera, en la parte alta de San Pedro Sula, se reportó la caída de dos muros perimetrales de viviendas. En la zona de El Merendón se registraron dos deslizamientos de tierra debido a la saturación de los suelos. Mientras tanto, en la comunidad de Baracoa, en la parte baja de Puerto Cortés, el río Nisperales arrastró un vehículo cuando una persona intentó cruzarlo. El Cuerpo de Bomberos logró captar y atender la emergencia. En Puerto Cortés también se reportaron inundaciones urbanas en al menos cuatro barrios, así como la caída de cuatro árboles a causa de los fuertes vientos. En El Progreso, específicamente en la colonia Las Acacias, se registraron inundaciones, situación similar a la reportada en San Pedro Sula, donde los sectores de Rivera Hernández, Satélite y La Frontera presentan anegamientos.