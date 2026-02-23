¿Hasta cuándo durarán las lluvias en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras.

Un nuevo frente frío comenzó a afectar este lunes el territorio hondureño, provocando un marcado descenso en las temperaturas y lluvias de moderadas a fuertes en San Pedro Sula y varios sectores de la zona norte. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que se trata de la masa de aire frío número 13 de la temporada, la cual ingresó por la costa Caribe y se desplaza hacia el interior del país.

Desde horas de la mañana se registran lluvias en municipios como San Pedro Sula y La Lima, mientras la nubosidad continúa avanzando hacia el oriente del país. Para el mediodía y la tarde se esperan precipitaciones en los sectores de La Ceiba, Tocoa e Islas de la Bahía, así como en municipios del norte de Yoro como Olanchito, Morazán y El Negrito. Alberto López, meteorólogo de Copeco, explicó que tras varios fines de semana con temperaturas muy cálidas, esta semana se experimentará un cambio significativo en el clima, con ambiente más fresco en el norte, occidente y centro del país.

Temperaturas bajas

En el occidente del país ya se reportan temperaturas considerablemente bajas. En Ocotepeque y La Esperanza los termómetros marcaron 13 grados Celsius en las primeras horas del día. Durante la noche se prevé que el descenso térmico se sienta con mayor intensidad en la zona central y oriental, conforme avance la masa de aire frío. Copeco mantiene alerta verde para Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro, donde se estiman acumulados de lluvia entre 50 y 100 milímetros. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de inundaciones urbanas en sectores vulnerables, especialmente en ciudades que históricamente presentan problemas de drenaje durante lluvias intensas. Según el pronóstico oficial, las lluvias asociadas a esta masa de aire frío persistirán hasta mañana martes. A partir del miércoles se espera una disminución de la nubosidad en el norte y centro del país. Desde el jueves, las temperaturas comenzarán a incrementarse gradualmente, con una tendencia hacia condiciones más cálidas para el resto del mes. No obstante, no se descarta el ingreso de otra masa de aire frío o una cuña prefrontal entre el 15 y el 25 de marzo, previo a Semana Santa.

Transición climática

Actualmente, Honduras atraviesa una fase climática neutra, luego de que el fenómeno de La Niña finalizara en enero. De acuerdo con los pronósticos, podría registrarse una transición hacia condiciones de El Niño a partir de mayo, lo que influiría en el comportamiento del clima durante el resto del año. Expertos explicaron que esta fase neutra puede generar mayor variabilidad en las condiciones atmosféricas, permitiendo la formación de lluvias más frecuentes durante marzo, incluso en el período de Semana Santa. Sin embargo, el comportamiento dependerá de la evolución de los sistemas frontales y las condiciones oceánicas en las próximas semanas.