Exfuncionarios de Copeco continúan proceso judicial por fraude

TEGUCIGALPA

La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó este viernes por unanimidad el auto de formal procesamiento contra varios exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) acusados de fraude, en el caso del supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de puentes con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El tribunal de alzada confirmó la situación jurídica de Guillermo Suazo Devis y Francisco Arturo Maldonado Aguilar, quienes enfrentan el proceso como autores del delito de fraude.

Mientras tanto, Amílcar René Girón, Mayra Tosta Appel y Silvia María Zúniga Castillo son procesados en calidad de cómplices. A todos se les mantienen las medidas cautelares distintas a la prisión que se les impusieron desde la audiencia de declaración de imputados.

En la misma resolución, la Corte confirmó el sobreseimiento definitivo de Suazo y Maldonado respecto al delito de violación de los deberes de los funcionarios, por el cual también habían sido señalados.

El requerimiento fiscal detalla que los hechos se remontan al año 2010, cuando Copeco ejecutaba el programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales”, financiado con un préstamo de 19 millones de dólares otorgado por el BID.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Según las investigaciones, los fondos fueron desviados mediante la contratación irregular de personal bajo la modalidad de “Servicios de Consultoría Individual”, lo que permitió la administración discrecional del proyecto.

Además, aunque las obras no se concluyeron en su totalidad, se realizaron pagos completos, contraviniendo lo estipulado en los contratos.

El caso también incluye a Lisandro Rosales Banegas, extitular de Copeco, y Tania Sofía Alvarenga Dubón, señalados como presuntos autores de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Ambos se encuentran prófugos y con orden de captura vigente.