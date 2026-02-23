Video: Así fue la agresión de Bengtson al árbitro Armando Castro ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero de Olimpia, Jerry Bengtson, volvió a quedar en el ojo del huracán tras protagonizar un nuevo episodio polémico en el fútbol hondureño. Esta vez, el experimentado atacante fue captado en el momento en que le jaló el brazo al árbitro Armando Castro, generando tensión en los minutos finales del encuentro ante el Motagua.

La acción ocurrió al minuto 81 del compromiso, cuando se realizaba una modificación en el segundo tiempo. En la jugada del cambio, Alejandro Reyes se disponía a abandonar el terreno de juego en lugar de Marcelo Santos, decisión que provocó el evidente malestar de Bengtson dentro del campo.

Según se observó, Bengtson no solo tomó del brazo al central Armando Castro, sino que también le reclamó airadamente mientras Reyes caminaba hacia la zona de sustitución. Las cámaras captaron al atacante dirigiéndose al árbitro con gestos de inconformidad y palabras subidas de tono, en un momento que pudo escalar a mayores, pero que finalmente no pasó de los reclamos.