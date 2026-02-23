Javier López revela las claves del triunfo de Motagua en el clásico ante Olimpia

Tegucigalpa, Honudras.

En esta ocasión ha caído de nuestro lado, es cierto que también ellos en algún momento tuvieron alguna ocasión para llevar a su terreno. Y bueno, cuando ganamos, cuando perdemos, estamos tranquilos, siempre se lo he dicho. Creo que hay que mantener el equilibrio emocional y seguir trabajando como lo venimos haciendo. A veces con mucha crítica, que uno entiende por el lugar en el que está, evidentemente, pero también los números están ahí, desde que uno está aquí en fase regular.

Se llevó más hacia el plan de partido que teníamos. Intentamos neutralizar todo su potencial ofensivo, salvo un par de acciones cuando teníamos el gol a favor, que pudimos empatar el partido. Y luego en la recta final, la verdad que se vio un equipo con energía, con varias llegadas donde pudimos hacer el segundo gol y ya cerrar el partido. Súper disputado, como han sido los cuatro que hemos jugado desde que uno está aquí.

El técnico de Motagua , Javier López, analizó el triunfo en el clásico ante Olimpia y detalló las claves tácticas que marcaron la diferencia, además de referirse al vacío en las gradas del Estadio Nacional, explicó por qué Rodrigo “Droopy” Gómez ingresó hasta el segundo tiempo tras una semana complicada y destacó el rendimiento de Alejandro Reyes en el mediocampo azul.

Y quiero reivindicar el trabajo del equipo, el mío, el del equipo, el del cuerpo técnico, el de todo el club. Que no hay un solo equipo que haya sumado más puntos que nosotros. Yo sé que eso no llega para nada si no llegamos a la recta final y seguimos los objetivos. Por eso hoy estamos contentos por nuestra afición principalmente, estoy contento por el grupo de jugadores. Y este es el camino, esta es la intensidad que uno buscaba.

Intensidad de juego, intensidad de concentración. Ver a estos chicos tan jóvenes, porque tenemos un equipo donde hay una combinación de juventud y veteranía. Ver cómo cada vez van creciendo, pues es algo que a uno lo llena de orgullo, independientemente de los resultados que vayamos cosechando. Ese creo que es el legado que uno quiere dejar aquí en esta plantilla.

El día de hoy, José Alejandro Reyes, en el medio campo, estaba por izquierda, luego por derecha. Específicamente preguntale qué le pareció el juego que tuvo el día de hoy este jugador.

Muy bueno, la verdad que en algún momento mostró todo el talento que tiene. Lastimosamente hubo un par de semanas en pretemporada que por una molestia muscular no pudo trabajar con el grupo. Apostamos muy fuerte por él, él también por nosotros, por venir a este proyecto. Y estoy seguro que con su actitud y su buen fútbol va a demostrarle a todo el mundo que eso que pasó hace años, pues ahí quedó en el olvido. Son cosas de la juventud. Y que es un jugador extremadamente comprometido, profesional, con el proyecto de Motagua. Estoy muy contento de que se haya incorporado con nosotros, como todos los que han llegado. Y tienen ese sentimiento del ciclo azul, y hoy lo habéis visto en el campo. No me gustaría destacar a ninguno, porque tendría que destacarlos a todos.

¿Qué pasó con Rodrigo Gómez?

Ya os lo tengo dicho, que cuando ganamos y cuando perdemos soy una persona bastante equilibrada. Y me alegra mucho por nuestra afición, me alegra mucho por la plantilla, porque si necesitábamos este refuerzo, ganar un clásico. Además, tengo que decirlo, creo que de forma merecida. Y en cuanto a lo de Droopy, pues todos sabéis lo que pasó durante la semana. Creo que en este tipo de partidos la parte emocional es muy importante. Más allá de que a nivel físico, gracias a Dios, tanto a él como a Lucho ya los chicos que iban en el vehículo con él no les pasó nada a nivel físico.

A nivel emocional, la parte que tenemos no es la más adecuada para ponerlo a jugar en un partido de este tipo. Le dimos descanso y si era necesario que participara, que entrara, era necesario. Entró, lo hizo muy bien, la verdad que lo feliz, porque no ha sido una semana fácil para él. Y en el tema de Marcelo exactamente lo mismo. Pasan cosas y no ha sido una semana fácil para él. Tengo que decir que para el entrenador tampoco, pero lo hemos sacado adelante y hoy estamos aquí celebrando con nuestra afición una victoria.

Yo sé que ustedes evalúan mucho el resultado, yo les he dicho que evalúen el proceso. Para mí el mejor partido fue el de Victoria, de largo. Fue el partido donde defendimos mejor, atacamos mejor, tuvimos infinitas situaciones de gol. Es un partido que en un contexto normal acabaría 4-5-1. Hoy hemos hecho un buen partido teniendo en cuenta el oponente que teníamos enfrente y que jugábamos de visita en su contexto, en su estadio, con su gente. Pero ha habido partidos mejores que el del día de hoy en otros aspectos del juego. Ustedes al final valoran el resultado y también valoran quién está enfrente, que es el bicampeón. Pero repito, creo que el partido de Victoria ha sido para mí el más completo, salvo un detalle, que es el gol.

Le conocemos el recorrido, sabe mucho de lo que es el fútbol centroamericano. Y quiero que me haga un análisis. ¿Por qué ayer se jugó Saprissa a la Liga Deportiva Alajuelense y el estadio estaba a reventar? Y hoy se juega Olimpia-Motagua y el estadio está a mitad de aforo. ¿Qué cree que está faltando en nuestro fútbol para que un clásico como el de hoy se juegue con el estadio como pasaba en los noventa, al inicio de los dos mil?

Pues mira, y no me quiero olvidar de nuestro aficionado que el fin de semana pasado falleció después de venir al estadio y de estar acompañándonos durante el partido. ¿Qué falta? Pues lo primero, seguridad. Seguridad porque cuando uno ve ese tipo de episodios, hubo otro episodio al exterior del estadio, uno no se anima a venir con su familia a ver un partido. Entonces lo primero, seguridad. Para todo y para todos. Eso es lo primero que falta.

Y luego, bueno, este formato competitivo de una fase regular, luego las fases finales, pues a veces hace que partidos como el de hoy, siendo importante en el día a día, no sean tan importantes en lo que es el bagaje de alcanzar los objetivos. Nadie va a alcanzar los objetivos por lo que haya logrado en el día de hoy, pero sí, bueno, vamos dando pasos. Y yo creo que es importante el tema de la seguridad porque el otro día, y aprovecho aquí para, uno, que descanse en paz, y dos, pues mandar un abrazo a toda su familia porque es parte del sentimiento ciclónico que todos tenemos.

Hay técnicos que pasan por un equipo y nunca ganan un clásico, ¿no? Este Motagua llegaba con dos triunfos apenas en los últimos 25 clásicos contra Olimpia. ¿Se quita un peso de encima ganando ese clásico o representa un plus? Porque está claro que no es un triunfo cualquiera, no son partidos marca

Sí, uno llega a Amarateca y lo primero que ve es que uno de los objetivos del equipo es ganar clásicos, ¿no? Entonces, pues sabemos que es importante, nos refuerza lo que venimos haciendo en este torneo y, bueno, nos muestra el camino que tenemos que seguir mostrando, ¿no? Tanto en los entrenamientos como en los partidos, para que momentos como estos se repitan una y otra vez, ser muy humildes, tener los pies en el suelo.

No es casualidad que hayamos ganado hoy este clásico, es todo el trabajo que venimos realizando. 33 jugadores, todo el cuerpo, el apoyo que nos ha brindado nuestra afición. Y ya tenemos la receta, ahora mismo no hay que bajarse de ahí, estar más unidos que nunca, trabajar juntitos día a día y, bueno, a partir de ahí, pues ojalá podamos seguir mostrando estos resultados y este nivel de intensidad y de juego que es lo que todos queremos.