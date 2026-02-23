Entre macuelizos y ventas ambulantes: el centro de San Pedro Sula pierde sus aceras

San Pedro Sula, Honduras

Sin duda, la floración de los macuelizos transforma la Capital Industrial en un escenario irrepetible: sus calles y avenidas se tiñen de un intenso matiz violáceo. Sin embargo, esa belleza contrasta con el desorden en pleno centro, donde cada día los puestos de venta aumentan y los sampedranos ya ni siquiera pueden caminar por las aceras. En las cercanías del parque central está la muestra, donde hay plantados hermosos árboles de macuelizo en flor, casi rodeados de puestos de venta, sin que esa belleza se pueda admirar a plenitud. No existe un censo real de los puestos de venta estacionarios y ambulantes en la ciudad y tampoco un proyecto para reubicar los puestos, construir mercados o simplemente ordenarlos.

No hay autoridad para poner orden

El departamento de Abastos y Mercados se ha quedado corto y los mismos vendedores se mofan cuando se les consulta sobre el papel de la alcaldía. En la ciudad hay cinco asociaciones de vendedores que aglutinan centenares de vendedores ambulantes y estacionarios, pero otra gran cantidad se han colocado sin pertenecer a alguna asociación. En la pasada administración, el alcalde Roberto Contreras se comprometió a recuperar las aceras y ordenó a los negocios que colocaban mercadería en esos lugares que entraran sus productos; de lo contrario, eran decomisados. "Bien recordamos que eso fue un show y después se vino la política, y ya no siguieron trabajando; pero es evidente el desorden en la ciudad", afirma el comerciante Andrés Méndez. Para Méndez, es injusto que lo hagan con ellos y no pongan orden a unas cuadras de la municipalidad de San Pedro Sula, donde cada día aparece un nuevo puesto. Problema.

LA PRENSA realizó un recorrido en el que se comprobó que, en calles y avenidas del centro, no solo las aceras están ocupadas, sino también los carriles de circulación. Preocupa también observar que en calles donde no había puestos ya están llenándose, además de las medianas en barrios y colonias, sin que nadie haga nada, dice el analista German Pérez. “El orden en el centro y la recuperación de aceras es un reto pendiente para la municipalidad, y preocupa ver que no exista ningún proyecto para este año”, agregó Pérez.