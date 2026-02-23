Capturan a dos sospechosos por la muerte de Valeria Alvarado, hija de funcionario en El Progreso

La Policía Nacional informó sobre la captura de dos hombres señalados como sospechosos en el asesinato de la estudiante de Medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas, de 20 años, quien fue reportada como raptada en El Progreso, Yoro, y posteriormente encontrada sin vida en el departamento de Cortés.
Los detenidos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias Galván, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, conocido como Vegeta.
La detención se produjo tras una persecución policial en San Pedro Sula, donde el vehículo en el que se conducían volcó en uno de los bulevares de la ciudad, lo que permitió su captura inmediata.
De acuerdo con información difundida por la Policía Nacional, ambos individuos estarían vinculados directamente con la muerte de la joven.
Además, se indicó que los capturados enfrentan órdenes de captura por los delitos de secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
En el caso de Galván Canales, las autoridades señalaron que cuenta con al menos tres órdenes de captura vigentes por delitos similares y que existirían testigos protegidos en su contra.
Según los datos preliminares, el 15 de febrero se recibió información sobre la privación de libertad de Valeria Alvarado en El Progreso.
La joven fue reportada como desaparecida el 16 de febrero y días después su cuerpo fue hallado entre matorrales en una zona limítrofe entre La Lima y San Manuel, Cortés. Fue trasladado a la morgue sampedrana para los procedimientos legales.
Valeria Alvarado era hija de Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
A través de sus redes sociales, la Municipalidad de El Progreso, Yoro, expresó sus condolencias: “La Municipalidad de El Progreso, Yoro, bajo la Administración del Señor Alcalde Municipal Abg. Alexander López Orellana, junto a Gerentes, Jefes de Departamentos, Encargados de Unidades y colaboradores municipales en general, hacen públicas sus muestras de condolencias y solidaridad por el fallecimiento de la joven Valeria Jolette Alvarado Borjas (Q.D.D.G.), hija de nuestro compañero de labores Abg. Carlos Enrique Alvarado Flores, quien desempeña funciones en la Gerencia de Obras Públicas y hermana de la Licenciada Kenia Jeanina Alvarado, Jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y determinar la posible participación de otras personas.