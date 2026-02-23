Capturan a dos sospechosos por la muerte de Valeria Alvarado, hija de funcionario en El Progreso

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de El Progreso, Yoro, expresó sus condolencias: “La Municipalidad de El Progreso, Yoro, bajo la Administración del Señor Alcalde Municipal Abg. Alexander López Orellana, junto a Gerentes, Jefes de Departamentos, Encargados de Unidades y colaboradores municipales en general, hacen públicas sus muestras de condolencias y solidaridad por el fallecimiento de la joven Valeria Jolette Alvarado Borjas (Q.D.D.G.), hija de nuestro compañero de labores Abg. Carlos Enrique Alvarado Flores, quien desempeña funciones en la Gerencia de Obras Públicas y hermana de la Licenciada Kenia Jeanina Alvarado, Jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.