"Perdí las esperanzas, no era prioridad": rozó el cáncer y el IHSS nunca la llamó

En la intimidad de su habitación en la colonia Villas de San Antonio, a unas cuadras del bulevar de Choloma que conduce a Puerto Cortés, durante una noche cualquiera de 2018, <b>Lurvin Beatriz Colíndres</b> sintió algo que le cambió la vida y pronto acabaría con su paz mental.Se sentó de lado sobre la cama, un movimiento simple, cotidiano, pero en ese instante, una molestia punzante le atravesó el extremo de su <b>mama izquierda</b>, no fue un golpe ni un mal movimiento, fue una señal y una advertencia.Se llevó la mano al pecho, palpó, sintió el bulto y en ese instante algo helado recorrió su cuerpo.Tenía menos de 20 años, migró de San Pedro Sula a Choloma, era una joven disciplinada, responsable y obsesiva con su salud, no por vanidad, sino por memoria.