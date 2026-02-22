Con emotivo desfile inicia la celebración del centenario del JTR

Frente al edificio de la Casa de la Cultura, generaciones enteras se reencontraron para celebrar los 100 años del JTR. Este emotivo encuentro forma parte de las actividades del centenario, que se conmemorará oficialmente el próximo 10 de mayo de 2026
Egresados de distintas décadas desfilaron con camisetas alusivas a sus promociones, acompañando a promociones históricas, al estandarte Fraternidad y a representaciones estudiantiles incluidas en el orden oficial del desfile.
El desfile fue encabezado por las autoridades y exalumnos del instituto y recorrió la Plaza Las Banderas y la primera calle, hasta culminar en el parque central, en un emotivo trayecto que evocó la memoria histórica del instituto fundado en 1926.
Frente al edificio de la Casa de la Cultura, antiguo local del JTR, generaciones enteras se reencontraron para recordar anécdotas y celebrar los 100 años de una institución que ha dejado huella en la educación sampedrana.
Exintegrantes de la banda de guerra también participaron en el gran desfile. Generaciones enteras se reencontraron para compartir anécdotas y celebrar el centenario de la institución que ha dejado una profunda huella en la educación del país..
Motociclistas egresados encabezaron la marcha como estaba previsto en el programa, acompañando el trayecto desde la Casa de la Cultura hasta el parque central.
El calendario del centenario contempla más actividades culturales y académicas durante el año, fortaleciendo el vínculo entre promociones históricas y estudiantes actuales que participaron en esta jornada.
Egresados de distintas décadas, portarOn con orgullo el número de su promoción, simbolizando que cada generación es parte viva de la historia del JTR. Los primeros años del instituto estuvieron marcados por el esfuerzo colectivo y la convicción de que la educación era el camino para el progreso social.
Los asistentes caminaron por la Plaza Las Banderas, recordando momentos compartidos y reviviendo las historias que comenzaron en las aulas del JTR, fundado en 1926 como una iniciativa comunitaria, en una época en la que el acceso a la educación era limitado para amplios sectores de la población, el José Trinidad Reyes nació con una misión clara, abrir las puertas del conocimiento a la juventud.
La actividad no solo celebra la historia del JTR, sino que también reafirma el compromiso del instituto con la educación de futuras generaciones, consolidando sus valores de excelencia y formación integral.
La banda de guerra y las palillonas del JTR siempre son las más esperadas, por lo que cerraron el desfile. Con su ritmo y baile hicieron vibrar y bailar a los sampedranos.
A pocos meses del 10 de mayo de 2026, fecha oficial del centenario, el Instituto José Trinidad Reyes reafirma su legado con un desfile que integró a egresados, estudiantes, bandas de guerra y representaciones académicas en un recorrido conmemorativo por San Pedro Sula.
Hermosas palillonas y bandas de guerra de otras instituciones también formaron parte del desfile inaugural de las actividades conmemorativas por el centenario del JTR.
El parque central fue el punto de cierre del desfile, tras la participación de agrupaciones como la Corporación Folklórica Usula, el grupo Ciumba de la UNAH y Cuscó Music Band.