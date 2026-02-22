Con emotivo desfile inicia la celebración del centenario del JTR

Los asistentes caminaron por la Plaza Las Banderas, recordando momentos compartidos y reviviendo las historias que comenzaron en las aulas del JTR, fundado en 1926 como una iniciativa comunitaria, en una época en la que el acceso a la educación era limitado para amplios sectores de la población, el José Trinidad Reyes nació con una misión clara, abrir las puertas del conocimiento a la juventud.