El Instituto JTR celebra su centenario con histórico encuentro de promociones

Este 22 de febrero de 2026, todas las generaciones del Instituto José Trinidad Reyes se reunirán para celebrar 100 años de historia. Un evento que promete emociones y recuerdos inolvidables.
Egresados de distintas décadas, portarán con orgullo el número de su promoción, simbolizando que cada generación es parte viva de la historia del JTR.
La cita para este histórico encuentro es la actual Casa de la Cultura, ubicada en el antiguo local del instituto, donde se dará inicio a un recorrido que evocará los pasillos y aulas que marcaron a cada estudiante.
Los asistentes caminarán por la Plaza Las Banderas, recordando momentos compartidos y reviviendo las historias que comenzaron en las aulas del JTR.
La caminata culminará en el Parque Central de San Pedro Sula, escenario donde se celebrará el legado de un siglo del instituto, un lugar que une generaciones en torno a su identidad educativa.
Portar el número de cada promoción permitirá a los egresados reafirmar su vínculo con el JTR y mostrar el orgullo de pertenecer a esta institución que ha formado miles de ciudadanos.
A las 6:00 de la tarde, un espectacular show de luces, acompañado de banda y cuadros de danza, dará cierre a la jornada, ofreciendo un espectáculo visual y cultural a todos los asistentes.
Wilson Mejía, director del instituto JTR, manifestó que medios de comunicación locales y nacionales cubrirán la celebración, destacando la importancia de un evento que honra un siglo de educación y valores en San Pedro Sula.
Este centenario es una oportunidad única para que egresados de todas las edades se reconecten, compartan recuerdos y fortalezcan lazos que perduran más allá de las aulas.
La actividad no solo celebra la historia del JTR, sino que también reafirma el compromiso del instituto con la educación de futuras generaciones, consolidando sus valores de excelencia y formación integral.
La comunidad tiene una sola oportunidad de vivir este evento centenario. El mensaje es claro: “El 22 de febrero, todas las generaciones deben estar presentes para celebrar un siglo de identidad JTR”.