El día después de la muerte de El Mencho: qué pasa en México

Jalisco, México.

Horas después del enfrentamiento, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques en distintos puntos del país. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad , el domingo se contabilizaron 252 bloqueos en 20 entidades; hacia las 20:00 horas, el 90% habían sido retirados, aunque persistían 23 cierres totales y cuatro parciales.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el abatimiento del capo tras un operativo del Ejército mexicano en Jalisco, luego de realizar el análisis forense y la verificación oficial de su identidad.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en varios estados de México, particularmente en Jalisco y Michoacán, donde se concentraron los principales disturbios.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que 70 presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos en siete estados por los disturbios. En los enfrentamientos murieron ocho sospechosos y 25 militares.

El despliegue de seguridad fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo de autoridades estatales y municipales. Las mayores complicaciones viales se registraron en salidas de Jalisco hacia Colima, Morelia y la región de Los Altos.

Entre las carreteras afectadas figuraron la autopista Guadalajara–Morelia, la vía Guadalajara–Atlacomulco, la libre Acatlán de Juárez–Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno–Zapotlanejo y el Macrolibramiento. Hechos similares se reportaron en Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Puebla.

Las afectaciones también alcanzaron el ámbito educativo y el transporte aéreo. En varios estados se suspendieron actividades escolares en todos los niveles, mientras que universidades evaluaron modalidades virtuales.

La UNAM mantuvo operaciones, pero pidió flexibilidad en asistencia y evaluaciones. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exhortó a extremar precauciones.

Asimismo, aeropuertos cancelaron vuelos con destino a las ciudades afectadas.

México amaneció este lunes 23 de febrero de 2026 bajo un amplio despliegue de seguridad, mientras las autoridades buscan restablecer la normalidad tras los hechos registrados luego del operativo en el que murió el líder del CJNG.