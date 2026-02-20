Monique Asfura conoce avances del programa Sanando Corazones

San Pedro Sula, Honduras.

Monique Asfura visitó este viernes el hospital Mario Catarino Rivas para conocer de primera mano los avances del programa “Sanando Corazones”, una iniciativa impulsada por las fundaciones Mensajeros de la Paz Honduras e Infancia Solidaria España, en coordinación con el personal médico local, con el objetivo de brindar una nueva esperanza a niños con cardiopatías congénitas. Asfura, hija del presidente hondureño Nasry Asfura, viajó desde Tegucigalpa a título personal y estuvo acompañada por miembros de la junta directiva de Mensajeros de la Paz Honduras. Durante el recorrido conversó con médicos, voluntarios y familiares de pacientes beneficiados por la brigada de cirugía cardiovascular pediátrica que actualmente se desarrolla en este centro asistencial. La jornada médica representa un primer paso para que, a mediano plazo, el hospital pueda consolidar un programa de cirugía cardiovascular pediátrica con capacidad autónoma. Se trata de intervenciones de alta complejidad, cuyo acceso suele ser limitado para familias de escasos recursos, por lo que esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de atención especializada en el sistema público de salud.

Bárbara Ortiz, directora de Mensajeros de la Paz Honduras, explicó que la brigada marca un hito para la zona norte del país, donde la demanda de atención especializada supera la capacidad instalada. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Señaló que cada intervención representa no solo un procedimiento médico de alta complejidad, sino también una oportunidad de vida para menores que, en muchos casos, no cuentan con alternativas dentro del sistema público. Ortiz compartió que la decisión de trabajar en el hospital Mario Rivas responde a un criterio de necesidad y alcance poblacional, y que el propósito va más allá de resolver casos puntuales durante una brigada, ya que el verdadero objetivo es fortalecer las capacidades del equipo local y sentar las bases de un programa sostenible. Por su parte, Pepo Díaz, fundador de la fundación Infancia Solidaria de España, detalló que el equipo de médicos españoles está integrado por 16 profesionales especializados en cardiología pediátrica. Entre ellos hay cirujanos, cardiólogos, intensivistas, anestesistas, perfusionistas y personal de enfermería de UCI pediátrica. Díaz indicó que la brigada tiene programados ocho días de cirugía, con un promedio de dos intervenciones diarias. “El objetivo es operar a 16 niños. Hoy están con los pacientes siete y ocho”, dijo.