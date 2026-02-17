Inician brigada de cirugía cardíaca pediátrica en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

La brigada de cirugía cardiovascular impulsada por la Fundación Mensajeros de la Paz Honduras e Infancia Solidaria de España, inició este martes en el hospital Mario Catarino Rivas, con la primera intervención a un paciente pediátrico con cardiopatía congénita.

Así lo informó el centro asistencial a través de sus redes sociales, destacando que esta brigada representa una nueva oportunidad de vida para muchos pacientes, ya que se trata de procedimientos de alta complejidad cuyo costo a nivel privado las vuelva casi inaccesibles.

Bárbara Ortiz, directora de Mensajeros de la Paz Honduras, dijo a un medio local que esta iniciativa forma parte del programa Sanando Corazones. Explicó que durante la visita los médicos españoles están compartiendo sus conocimientos con el personal local, ya que el objetivo es que el programa pueda funcionar de forma autónoma a futuro.

Detalló que el equipo español está integrado por 17 profesionales de la salud, todos con amplia experiencia en hospitales de referencia y en proyectos de cooperación internacional.