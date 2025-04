Empresarios sampedranos conocen labor de Mensajeros de la Paz

San Pedro Sula, Honduras.

Por su parte, Ana Sánchez, una sampedrana de 24 años que a mediados de febrero se convirtió en la primera paciente del programa de cirugía cardiovascular Sanando Corazones, impulsado por Mensajeros de la Paz en el hospital Mario Rivas, manifestó estar agradecida por tener una nueva oportunidad de vida.

Sánchez narró que esperó 12 años por esta cirugía, ya que a nivel privado el costo es elevado y no podían cubrirlo. "Durante 12 años viví con la ilusión de tener una oportunidad, así que gracias, no solo me dieron salud, me devolvieron sueños, planes y ganas de seguir viviendo", dijo conmovida.