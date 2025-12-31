Lista: ¿Cómo quedan integradas las corporaciones municipales?

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la declaratoria oficial de resultados electorales del CNE emitida el martes 30 de diciembre, último día de plazo, quedaron definidas las corporaciones municipales de los 298 municipios del país.

El Partido Nacional ganó 151 alcaldías, el Partido Liberal 76 y el Partido Libre 69, mientras que un municipio lo ganó el Pinu y otro una candidatura independiente.

En el caso de San Pedro Sula, Cortés, la Corporación Municipal está integrada por un alcalde, una vicealcaldesa y diez regidores municipales.

El jefe edilicio será —por segunda vez— Roberto Contreras, quien llevará como vicealcaldesa a la empresaria Maritza Soto de Lara, un rostro nuevo en la administración local.

De acuerdo con el cociente electoral, la corporación sampedrana estará conformada por siete regidores del Partido Liberal, dos del Partido Nacional y un regidor del Partido Libre.

A continuación, LA PRENSA le presenta el gráfico con la integración completa de las corporaciones municipales: alcaldes, vicealcaldes y regidores en los 298 municipios.