Ana Paola Hall ordena escrutinio urgente en al menos 66 corporaciones municipales

Tegucigalpa, Honduras.

Según el documento, la instrucción se emite tras recibir un informe remitido por la empresa CGTS Corp, relacionado con la actualización de los municipios en disputa de cara al escrutinio especial.

La disposición quedó establecida en los memorandos C NE-P-2148-2025 y CNE-V-1579-2025 , firmados por Hall García y por Cossette López Osorio, consejera vocal del CNE, y dirigidos a Telma Martínez, secretaria general del CNE, con fecha 29 de diciembre de 2025.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), instruyó este lunes de manera urgente el inicio del escrutinio especial en al menos 66 corporaciones municipales que se encuentran en disputa, ante la premura del tiempo y la cercanía del vencimiento del plazo legal para la declaratoria oficial de resultados.

El CNE determinó proceder conforme a las recomendaciones técnicas del informe, aplicando criterios de carga electoral y márgenes de votación iguales o inferiores al 5 %.

El memorando establece que los escrutinios especiales deberán iniciar de inmediato y de forma simultánea, distribuyendo el trabajo entre las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) ya constituidas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La mitad de estas juntas deberá encargarse de las 66 corporaciones municipales listadas en el informe, mientras que la otra mitad concentrará sus labores en el escrutinio especial del Municipio del Distrito Central, identificado como un caso particular dentro del listado.

Asimismo, el memorando advierte sobre la necesidad de aplicar mayor rigurosidad en la preservación del orden, instruyendo la coordinación de atención individualizada en aquellas mesas consideradas de mayor conflictividad previsible, ante eventuales rupturas en la relación entre representantes partidarios y personal del CNE.

La instrucción, que ordena el inicio inmediato y simultáneo de los escrutinios especiales, añade un nuevo elemento al ya complejo escenario electoral, en el que las decisiones administrativas del órgano electoral se encuentran bajo creciente escrutinio político y público.

El documento advierte que deberán ejecutarse acciones enérgicas ante cualquier ruptura en la correcta relación entre los miembros de las JEVR, ya sea entre representantes de los partidos políticos o en su interacción con personal del CNE.

La decisión se adopta en un contexto de alta tensión poselectoral y a pocas horas de que se cumpla el plazo legal para la emisión de la declaratoria oficial, mientras continúan los escrutinios especiales en distintos niveles electivos.

Si el CNE no proclama los resultados definitivos, el asunto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, ha advertido que la Comisión Permanente convocará al pleno para realizar “el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”, un escenario que la oposición tilda de inconstitucional.

La Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada el 31 de octubre por Redondo, quien no convoca sesiones plenarias desde finales de agosto.