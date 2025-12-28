A contrarreloj: alcaldías y diputados siguen en revisión en el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras

Después de varios días de parálisis, el escrutinio especial se reanudó el sábado con las actas que presentan inconsistencias, comenzando por el nivel de diputados, según lo acordado el sábado en una sesión del pleno del CNE, que preside Ana Paola Hall, representante ante el organismo del Partido Liberal, también conservador.

Hasta ahora el CNE solamente a dado a conocer los resultados del nivel presidencial, declarando el pasado día 24 como presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El escrutinio especial de centenares de actas con inconsistencias en los niveles de alcaldías y diputados, de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre, marcha contra reloj a dos días de que se venza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE), por ley, presente los resultados generales de la consulta popular.

Los otros dos consejeros del CNE son Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Desde el 30 de noviembre, cuando los hondureños concurrieron masivamente y de manera pacífica a las urnas, según observadores nacionales e internacionales, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de todo el proceso, cuyo escrutinio se ha demorado por problemas técnicos, administrativos, conflictos internos en el ente electoral, amenazas e incidentes violentos en el Centro Logístico Electoral (CLE), donde se realiza el escrutinio especial, entre otros.

La incertidumbre que primero se centraba principalmente en el nivel presidencial, por la demora de los resultados, ahora se manifiesta en los niveles para alcaldías y diputados.

En algunas alcaldías sucede que las diferencias de votos son muy estrechas entre los candidatos con mayor caudal político, tal es el caso de Tegucigalpa, la capital del país, donde al menos 600 papeletas le estarían dando el triunfo al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, quien busca la reelección arropado con la bandera del Partido Libre, asegura que él es el ganador y le exige al CNE un conteo de más de 400 actas, de las que dice tener copia en mano para confirmar su triunfo.

Según la consejera presidenta del CNE, pese a los obstáculos, que no han cesado en el escrutinio especial, habrá resultados en tiempo y forma, como lo establece la Constitución y el ente electoral.