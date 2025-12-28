Cardenal Rodríguez: "Vamos a emprender una nueva etapa en la historia de Honduras"

Tegucigalpa.

En un mensaje centrado en la reconciliación y la unidad, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hizo este domingo un llamado a los hondureños a dejar atrás la confrontación, el resentimiento y la violencia, y a asumir un compromiso colectivo con la construcción de un país más justo, pacífico y solidario. Durante la homilía dominical, el líder de la Iglesia católica señaló que Honduras se encuentra ante un momento clave de su historia y exhortó a la población a asumirlo con responsabilidad y esperanza.

"Hoy damos gracias al Señor porque vamos a emprender una nueva etapa en la historia de nuestra Honduras", expresó Rodríguez. El cardenal subrayó que las divisiones políticas y sociales han generado profundas heridas en la convivencia nacional, por lo que insistió en la necesidad de superarlas mediante el diálogo y el respeto mutuo. "Honduras es una sola, somos hijos del mismo Padre Dios y, por lo tanto, hermanos", afirmó, al tiempo que instó a desterrar actitudes que fomentan el conflicto. "Fuera el odio, fuera el rencor, fuera la violencia", enfatizó desde el púlpito.