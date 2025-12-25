Cardenal Rodríguez llama a "respetar orden democrático" tras declaratoria presidencial

Tegucigalpa.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hizo este jueves un llamado a la humildad, al respeto del orden democrático y a la aceptación de los resultados electorales, tras la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras. Durante una reflexión pública, el líder de la Iglesia católica exhortó a los distintos sectores del país a reconocer la resolución emitida por el órgano electoral y a enfocar sus esfuerzos en la convivencia pacífica y el bienestar nacional.

Rodríguez Maradiaga subrayó que la definición electoral se realizó conforme a la ley y no a interpretaciones particulares. “Ya hubo una definición, esa definición fue según la ley, no según interpretación que muchos caprichos quieren interpretar. De tal manera que si ya hubo definición, entonces acojamos la ley. Si ya hubo definición, acogemos la ley. Hay que ser humildes. No es el orgullo ni la soberbia”, expresó.