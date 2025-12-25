Conozca a los designados presidenciales de Nasry Asfura, presidente electo 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el miércoles 24 de diciembre de 2025 lo declaratoria de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre,en la que se proclamó a Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional, como presidente de Honduras para el período 2026-2030. De acuerdo con el dictamen del órgano electoral, Nasry Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos, cifra que le permitió superar a su principal contendiente, Salvador Nasralla, quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas.

Designados presidenciales del nuevo gobierno

Junto a Asfura, la fórmula ganadora incluye a tres designados presidenciales que formarán parte del Poder Ejecutivo. La primera designada es María Antonieta Mejía, actual diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Como segundo designado fue electo Carlos Alberto Flores Guifarro, cirujano plástico con amplia trayectoria profesional, mientras que la tercera designada es Diana Herrera Portillo, empresaria originaria de la aldea La Guaruma, en el municipio de Concepción de María, departamento de Choluteca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Funciones constitucionales de los designados

Según la normativa vigente, los designados presidenciales tienen como función principal sustituir al presidente de la República en caso de ausencia. Cuando la falta es temporal, ya sea por motivos de salud o viajes oficiales, uno de ellos asume las funciones que el mandatario delegue. En situaciones de falta absoluta, como renuncia, destitución o fallecimiento del presidente, corresponde al Congreso Nacional elegir a uno de los tres designados para concluir el período constitucional. Fuera de estas circunstancias, los designados no cuentan con atribuciones administrativas propias, y su participación en el Ejecutivo depende de las responsabilidades que les asigne el presidente en funciones.

Inicio del próximo mandato

Con la proclamación oficial, Nasry Tito Asfura se prepara para asumir la Presidencia de la República el próximo 27 de enero de 2026, fecha en la que dará inicio formal el nuevo período gubernamental que se extenderá hasta enero de 2030. La ceremonia de investidura se realizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. Su periodo presidencial se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, conforme a lo estipulado en la Constitución. Al acto protocolario se prevé la asistencia de autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, delegaciones internacionales y diversos sectores de la sociedad hondureña. Luego de ser confirmado como presidente electo, Asfura reaccionó a través de sus redes sociales con el mensaje: "Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", marcando el inicio de la etapa de transición rumbo a su investidura en enero de 2026.

Aval institucional del proceso electoral