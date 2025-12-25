¿Cómo es el plan de gobierno de Nasry Asfura?

​​​​​​San Pedro Sula.

Nasry 'Tito' Asfura fue declarado presidente electo de Honduras, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre. "Papi a la orden", como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un "golpe de Estado electoral". Ante la ausencia de Ochoa, su puesto lo cubrió el consejero suplente Carlos Cardona. Según la declaración del CNE, quedó tercera con el 19,19 % la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.

Plan de gobierno

Durante su campaña, Nasry Asfura presentó una planificación de gobierno centrada en la generación de empleo, el fortalecimiento del Estado de derecho y una estrategia integral de seguridad, con el objetivo de reducir la migración forzada y reactivar la economía nacional.

El plan gubernamental prioriza la seguridad jurídica y el respeto a la independencia de los poderes del Estado como base para atraer inversiones y crear un clima favorable de negocios, especialmente orientado a atender la principal demanda de la población joven y adulta: oportunidades laborales. Seguridad En materia de seguridad, Asfura propone abandonar la aplicación generalizada del estado de excepción, al considerarlo ineficiente y violatorio de derechos, aunque plantea su uso focalizado en zonas con altos índices de criminalidad. La estrategia se enmarca en el denominado “Plan vivir y trabajar sin miedo”, que incluye una reestructuración de la Policía Nacional para hacerla más operativa y menos administrativa.