China "respeta" la victoria de Asfura, que planteó romper relaciones con Pekín

Tegucigalpa.

El Gobierno chino aseguró este jueves que "respeta la decisión del pueblo hondureño", después de que el conservador Nasry 'Tito' Asfura, que planteó en campaña la posibilidad de romper los lazos entre Tegucigalpa y Pekín para restablecerlos con Taipéi, fuese proclamado vencedor de las elecciones presidenciales del país centroamericano. El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que el país "está dispuesto a colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo" de las relaciones bilaterales.

Lin aseveró que estos lazos estarán "basados en el 'principio de una sola China'", defendido por Pekín. Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado este miércoles por el CNE hondureño como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Los dos principales candidatos conservadores en las elecciones hondureñas se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, rotas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel. Asfura declaró en campaña que Honduras estaba muy bien cuando tenía relaciones con Taiwán, porque recibía apoyo comercial y económico, mientras que los lazos comerciales con China no han sido tan favorables como esperaban varios sectores del país centroamericano.