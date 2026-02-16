Así estará el clima en Honduras este lunes 16 de febrero

Cortés, Honduras.

De acuerdo con la información oficial, se espera cielo poco nublado a despejado durante el día y temperaturas cálidas en horas de la tarde.

El pronóstico del tiempo para este lunes 16 de febrero de 2026 indica que continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional.

Continúan las condiciones secas y estables en la mayor parte del país, con cielo poco nublado y despejado, temperaturas cálidas por la tarde; sin embargo, el viento del este transportará humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional y generará lluvias y... pic.twitter.com/lRWNssQ6Oz

No obstante, el viento del este transportará humedad proveniente del mar Caribe hacia el país, lo que generará lluvias y chubascos débiles y aislados en las regiones del norte, noroccidente y nororiente.

En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.