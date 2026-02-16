  1. Inicio
Así estará el clima en Honduras este lunes 16 de febrero

Condiciones secas y estables predominarán este 16 de febrero en Honduras, con lluvias débiles aisladas en el norte del país.

Pronóstico del clima en Honduras para el 16 de febrero.
Cortés, Honduras.

El pronóstico del tiempo para este lunes 16 de febrero de 2026 indica que continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con la información oficial, se espera cielo poco nublado a despejado durante el día y temperaturas cálidas en horas de la tarde.

No obstante, el viento del este transportará humedad proveniente del mar Caribe hacia el país, lo que generará lluvias y chubascos débiles y aislados en las regiones del norte, noroccidente y nororiente.

En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

