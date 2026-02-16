Eduardo Maldonado regresa a HCH como presentador de noticiero

El regreso que miles pedían finalmente se hizo realidad. Este 16 de febrero, don Eduardo Maldonado volvió a ocupar su lugar frente a las cámaras en el noticiero matutino de HCH. Tras meses fuera de los reflectores, su presencia tuvo mucho impacto.
Acompañado por los periodistas Alex Cáceres y Cesia Mejía, Maldonado hizo una entrada firme y directa, fiel a su estilo. Su primera intervención no pasó desapercibida, comentó la reacción del presidente salvadoreño Nayib Bukele frente a declaraciones del ministro de Seguridad hondureño, Gerzon Velásquez.
Durante la transmisión también se abordó el tema de El Salvador como referente turístico regional, destacando los avances del país vecino. Maldonado mostró seguridad, dominio y esa chispa que lo convirtió durante años en uno de los rostros más influyentes de la televisión nacional.
Su ausencia había generado múltiples rumores. Muchos espectadores creían que el periodista se había retirado definitivamente de la pantalla. A diario, miles de hondureños expresaban en redes sociales su deseo de volver a verlo conduciendo un noticiero, convirtiendo su posible regreso en tema recurrente.
Pero el pasado 6 de febrero, Maldonado declaró: “Volveré cuando haya alguien que de verdad le tocan las vacaciones, no es que voy a ser conserje de ustedes... Cuando le toquen sus vacaciones, yo voy a poder venir a sustituir a uno de ustedes. Igual en el Nocturno, igual en el Vespertino, igual en el Meridiano. En cualquier noticiero”.
Lejos de críticas internas, el comunicador enfatizó que los periodistas actuales cumplen metas y realizan un buen trabajo.
Ya en octubre de 2025, Maldonado había aclarado públicamente su situación: “Yo quiero decirle a la gente, yo estoy bien de salud gracias a Dios. Mis responsabilidades como persona las estoy cumpliendo, lo que no hago es aparecer ya en pantalla”.
En aquella ocasión confirmó que estaba retirado de la pantalla, pero no de sus responsabilidades dentro del canal. Como gerente general de HCH, su labor administrativa y estratégica continuó con total normalidad, aunque lejos de las cámaras que durante años fueron su escenario natural.
Tras décadas de intensas jornadas, transmisiones maratónicas y coberturas históricas, Maldonado había decidido darse un merecido descanso. Sin embargo, este 16 de febrero coincidió con el esperado sorteo de un carro en HCH, y muchos consideran que ese fue el principal motivo de su presencia en el noticiero diurno.
El regreso de don Eduardo fue recibido con aplausos por los presentes en el estudio y una avalancha de mensajes de celebración en redes sociales.