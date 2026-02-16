Eduardo Maldonado regresa a HCH como presentador de noticiero

Pero el pasado 6 de febrero, Maldonado declaró: “Volveré cuando haya alguien que de verdad le tocan las vacaciones, no es que voy a ser conserje de ustedes... Cuando le toquen sus vacaciones, yo voy a poder venir a sustituir a uno de ustedes. Igual en el Nocturno, igual en el Vespertino, igual en el Meridiano. En cualquier noticiero”.