Sherry y Sheyla comparten nuevas imágenes con Shakira

Una semana después de haber participado en la segunda de las cinco fechas que la artista colombiana Shakira realizó en El Salvador, las cantantes hondureñas Sherry y Sheyla compartieron nuevas fotografías y videos de su experiencia junto a la intérprete.
Las gemelas hondureñas formaron parte de la llamada “Caminata de la Loba”, uno de los momentos más simbólicos del espectáculo, en el que artistas e invitados especiales acompañan a Shakira antes de su presentación principal.
En una primera publicación realizada días atrás, las artistas difundieron un video acompañado de un mensaje: “Lo importante no es con lo que nos fuimos, sino con lo que regresamos... La vida a veces te sorprende con estos regalos. Una noche tan importante para Centroamérica, los latinos y para la música. Y por alguna razón, todo se siente conectado. Qué honor caminar con ‘LA LOBA’. ¡Una noche que no vamos a olvidar jamás! Gracias @johnny_marshall2023 por esta experiencia tan linda”.
El domingo, una semana después del concierto, volvieron a utilizar sus redes sociales para mostrar más momentos de su convivencia con la cantante colombiana, incluyendo imágenes sobre el escenario y escenas detrás de cámaras.
La residencia de Shakira en El Salvador ha sido presentada como un espectáculo de gran formato que combina música en vivo, coreografías y elementos visuales de alto impacto.
“La Caminata de la Loba” se ha convertido en uno de los segmentos más representativos del show, al integrar a figuras invitadas que acompañan simbólicamente a la artista en su ingreso al escenario.
La serie de cinco conciertos reunió a miles de asistentes y generó amplia interacción en redes sociales, especialmente por la participación de invitados regionales.
Entre los invitados destacó el creador de contenido hondureño Fredy Rodríguez, conocido como “La Bicha Catracha”, quien desfiló junto a Shakira antes del penúltimo concierto de Shakira. El tiktoker compartió imágenes y videos del momento en sus plataformas digitales. Rodríguez reaccionó al reel de fotos de Sherry y Sheyla con un corazón rojo y la palabra: “Icónicas”. Las cantantes respondieron con un mensaje lleno de cariño:
@fredyjrodriguezz muchas gracias, “bicha hermosa”! Te vimos brillar por allá, ¡te lo merecés!
Las gemelas más famosas de Honduras tuvieron la oportunidad de compartir también con Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.
La publicación de nuevo material por parte de Sherry y Sheyla reavivó el interés de sus seguidores, quienes destacaron el alcance regional de su participación en uno de los eventos musicales más comentados en El Salvador.