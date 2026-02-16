Sherry y Sheyla comparten nuevas imágenes con Shakira

Entre los invitados destacó el creador de contenido hondureño Fredy Rodríguez, conocido como “La Bicha Catracha”, quien desfiló junto a Shakira antes del penúltimo concierto de Shakira. El tiktoker compartió imágenes y videos del momento en sus plataformas digitales. Rodríguez reaccionó al reel de fotos de Sherry y Sheyla con un corazón rojo y la palabra: “Icónicas”. Las cantantes respondieron con un mensaje lleno de cariño:

@fredyjrodriguezz muchas gracias, “bicha hermosa”! Te vimos brillar por allá, ¡te lo merecés!