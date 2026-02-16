  1. Inicio
Sherry y Sheyla comparten nuevas imágenes con Shakira

Una semana después del concierto, Sherry y Sheyla difundieron nuevas imágenes de su convivencia con Shakira en El Salvador.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 09:27 -
  • Redacción web
1 de 10

Una semana después de haber participado en la segunda de las cinco fechas que la artista colombiana Shakira realizó en El Salvador, las cantantes hondureñas Sherry y Sheyla compartieron nuevas fotografías y videos de su experiencia junto a la intérprete.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
2 de 10

Las gemelas hondureñas formaron parte de la llamada “Caminata de la Loba”, uno de los momentos más simbólicos del espectáculo, en el que artistas e invitados especiales acompañan a Shakira antes de su presentación principal.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
3 de 10

En una primera publicación realizada días atrás, las artistas difundieron un video acompañado de un mensaje: “Lo importante no es con lo que nos fuimos, sino con lo que regresamos... La vida a veces te sorprende con estos regalos. Una noche tan importante para Centroamérica, los latinos y para la música. Y por alguna razón, todo se siente conectado. Qué honor caminar con ‘LA LOBA’. ¡Una noche que no vamos a olvidar jamás! Gracias @johnny_marshall2023 por esta experiencia tan linda”.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
4 de 10

El domingo, una semana después del concierto, volvieron a utilizar sus redes sociales para mostrar más momentos de su convivencia con la cantante colombiana, incluyendo imágenes sobre el escenario y escenas detrás de cámaras.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
5 de 10

La residencia de Shakira en El Salvador ha sido presentada como un espectáculo de gran formato que combina música en vivo, coreografías y elementos visuales de alto impacto.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
6 de 10

“La Caminata de la Loba” se ha convertido en uno de los segmentos más representativos del show, al integrar a figuras invitadas que acompañan simbólicamente a la artista en su ingreso al escenario.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
7 de 10

La serie de cinco conciertos reunió a miles de asistentes y generó amplia interacción en redes sociales, especialmente por la participación de invitados regionales.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
8 de 10

Entre los invitados destacó el creador de contenido hondureño Fredy Rodríguez, conocido como “La Bicha Catracha”, quien desfiló junto a Shakira antes del penúltimo concierto de Shakira. El tiktoker compartió imágenes y videos del momento en sus plataformas digitales. Rodríguez reaccionó al reel de fotos de Sherry y Sheyla con un corazón rojo y la palabra: “Icónicas”. Las cantantes respondieron con un mensaje lleno de cariño:

@fredyjrodriguezz muchas gracias, “bicha hermosa”! Te vimos brillar por allá, ¡te lo merecés!

Foto Instagram La Bicha Catracha
9 de 10

Las gemelas más famosas de Honduras tuvieron la oportunidad de compartir también con Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
10 de 10

La publicación de nuevo material por parte de Sherry y Sheyla reavivó el interés de sus seguidores, quienes destacaron el alcance regional de su participación en uno de los eventos musicales más comentados en El Salvador.

 Foto Instagram Sherry y Sheyla
