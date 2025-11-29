¿Quién es Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

Nasry Asfura fue proclamado presidente electo de Honduras en unas históricas y cerradas elecciones, cuya declaratatoria se realizó este 24 de diciembre. Asfura, a quien Donald Trump públicamente respaldó, obtuvo en el último corte 1,481,517 votos (40.26 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,455,169 sufragios (39.54 %). En la recta final de la campaña, y cuando ya regía el silencio electoral en el país, Donald Trump envió dos mensajes en favor de “Papi a la Orden”. En el primero, afirmaba que no trabajaría ni con Salvador Nasralla ni con Rixi Moncada.

En un segundo mensaje, pidió a los hondureños que votaran por Asfura, asegurando que trabajaría de la mano con él. Ese respaldo del presidente estadounidense habría impulsado el apoyo de parte de la población hacia el exalcalde de la capital.

¿Quién es Nasry Asfura, el nuevo presidente de Honduras?

Nasry Juan Asfura Zablah, de 67 años, es un político y empresario ampliamente conocido por su cercanía con la población. Su estilo sencillo —jeans, camisa azul y botas— lo ha diferenciado del estereotipo tradicional de la clase política hondureña. Asfura inició su camino en el servicio público como regidor en 2006 durante la administración municipal de Ricardo Álvarez. Posteriormente fue diputado del Congreso Nacional y ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Más tarde asumió la alcaldía del Distrito Central por dos períodos consecutivos (2014-2022), donde destacó por la ejecución de obras de infraestructura, entre ellas pasos a desnivel y proyectos de mejoramiento urbano. En 2021 fue precandidato presidencial del movimiento "Unidad y Esperanza", logrando el triunfo en las elecciones internas del Partido Nacional, aunque perdió las generales frente a Xiomara Castro.

¿Cuál es la descendencia de Nasry Asfura y quiénes son sus hijos?

Nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, es hijo de inmigrantes palestinos. Cursó estudios en el Instituto Católico San Francisco, donde se graduó como bachiller en Ciencias y Letras. Está casado con Lissette del Cid, es padre de tres hijas y tiene tres nietas. Su vida privada se caracteriza por la discreción, reflejo de un estilo reservado y familiar.

Asfura ha construido su imagen política alejada de los actos formales y de la exposición mediática. Prefiere caminar por mercados, barrios y calles, saludando a la gente con su conocida frase: “¿Cómo estás, papito?”. Su trato cercano y práctico lo ha fortalecido como una figura emblemática dentro del Partido Nacional.

Plan de trabajo de Tito Asfura