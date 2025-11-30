Golpes, abucheos y controversias en elecciones generales en Honduras

La controversia no se ha hecho esperar en estas elecciones generales de Honduras, una jornada marcada por fallas, denuncias y tensiones que comenzaron desde las primeras horas de la mañana. Pese a la apertura oficial de los centros de votación a las 7:00 a. m., múltiples centros reportaron retrasos y problemas para instalar las mesas, lo que dejó a cientos de personas esperando bajo el sol para ejercer su derecho al voto.