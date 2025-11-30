  1. Inicio
Largas filas en centros de votación en elecciones generales

La jornada electoral de este domingo 30 de noviembre avanza con normalidad, marcada por extensas filas de ciudadanos listos para votar

Las elecciones generales en Honduras se desarrollan este domingo 30 de noviembre sin mayores incidentes, con largas filas para ejercer el derecho al voto y cánticos partidistas de los simpatizantes.

En el centro de votación ubicado en la Villa Olímpica, en Tegucigalpa, decenas de hondureños, hacían fila desde primera hora de la mañana a la espera de la apertura. La imagen fue capturada a las 12:30 del mediodía.

En la Unah de San Pedro Sula abrieron desde tempranas horas para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto.

El barrio Cabañas de San Pedro Sula también luce lleno de personas que hacen fila para ejercer el sufragio en el Instituto José Trinidad Reyes.

En el centro educativo Alex Edgardo Alaniz Lagos de San Pedro Sula, desde muy temprano se observa una afluencia masiva de ciudadanos que forman largas filas.

El inicio oficial de las elecciones generales de Honduras comenzó a las 07:00 de la mañana por parte de dos de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), su presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

"El proceso ha estado muy bien. Tranquilo. No hubo disturbios afuera", dijo a EFE Verónica Díaz, una ciudadana que estaba dentro un centro de votación mientras esperaba su turno para votar.

Producto de que algunos centros de votación sufrieron retrasos, las largas filas empezaron a crearse.

En La ciudad de La Ceiba el panorama no es diferente, pues se destaca una gran afluencia de personas desde horas de la mañana.

Estas elecciones son cruciales para Honduras, un país con una frágil democracia y con una campaña electoral marcada por las denuncias de fraudes entre los partidos, tensiones e, inclusive, acusaciones de injerencia de las Fuerzas Armadas.

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 129 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, pero de ellos solo tres tienen posibilidades de suceder a la presidente Xiomara Castro, según los sondeos.

