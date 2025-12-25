Fecha confirmada: ¿Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el miércoles 24 de diciembre la declaratoria que proclama a Nasry Tito Asfura como presidente constitucional de la República, con lo que quedó definido el calendario para la toma de posesión del nuevo mandatario. Con esta resolución, el órgano electoral dio por concluido el proceso electoral iniciado el 30 de noviembre, confirmando a Asfura como ganador de los comicios tras un prolongado escrutinio y abriendo paso al inicio formal de la transición de gobierno.

Fecha, lugar y duración del nuevo mandato

De acuerdo con el cronograma establecido, Asfura asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 en una ceremonia de investidura que se realizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. Su periodo presidencial se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, conforme a lo estipulado en la Constitución. Al acto protocolario se prevé la asistencia de autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, delegaciones internacionales y diversos sectores de la sociedad hondureña. Luego de ser confirmado como presidente electo, Asfura reaccionó a través de sus redes sociales con el mensaje: "Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", marcando el inicio de la etapa de transición rumbo a su investidura en enero de 2026. Según los datos divulgados por el CNE, Nasry Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos, cifra que le permitió superar a su principal contendiente, Salvador Nasralla, quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas.

Proceso marcado por tensiones

La declaratoria se produjo 24 días después de celebradas las elecciones, en medio de denuncias de fraude, amenazas contra consejeras electorales y fuertes desacuerdos internos en el CNE, lo que obligó al organismo a realizar el anuncio de forma virtual. El escrutinio especial incluyó la revisión de 2,792 actas con inconsistencias, un procedimiento que retrasó la proclamación oficial de resultados y mantuvo en suspenso el cierre del proceso electoral.

¿Quién es Papi a la orden?

Nasry Asfura, conocido popularmente como Papi a la orden, es un político del Partido Nacional con una amplia trayectoria en la administración pública. Su apodo surgió durante su gestión como alcalde del Distrito Central, cargo que ocupó en dos periodos consecutivos, y con el que se posicionó como una de las figuras más visibles del nacionalismo hondureño. Antes de llegar a la Presidencia, Asfura fue reconocido por su estilo cercano, su discurso enfocado en la gestión municipal y la obra pública, así como por una base electoral consolidada en la capital. Su victoria lo convierte en una de las figuras clave del conservadurismo hondureño en la última década.

Reacciones nacionales e internacionales

Tras la declaratoria oficial, Asfura comenzó a recibir felicitaciones de gobiernos y organismos internacionales. Asimismo, hubo muchas reacciones nacionales. Tras conocerse la resolución, Salvador Nasralla expresó: "No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano", aunque descartó llamar a movilizaciones y aseguró que continuará su reclamo por la vía legal. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio instó a respetar los resultados para garantizar una transición pacífica. Países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también felicitaron al presidente electo, mientras que la Unión Europea expresó su disposición de trabajar con la nueva administración en prioridades comunes.