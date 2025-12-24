Israel felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, tras la declaratoria oficial de resultados presidenciales.

A través de la red social X, el canciller israelí expresó: "Felicito al presidente electo Nasry Tito Asfura por su elección como nuevo presidente de Honduras. Expresamos nuestros más cálidos deseos al pueblo hondureño por su participación el el proceso democrático".