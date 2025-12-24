Unión Europea reconoce declaratoria presidencial y felicita a Nasry Asfura

Mediante una declaración emitida este 24 de diciembre, el embajador de la UE en Honduras, Gonzalo Fournier, manifestó su disposición de trabajar de manera conjunta con el presidente electo

    Nasry Asfura fue declarado presidente de Honduras este miércoles 24 de diciembre.
Tegucigalpa, Honduras.

La Unión Europea (UE) reconoció la declaratoria presidencial y felicitó oficialmente a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras, tras la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mediante una declaración emitida este 24 de diciembre, el embajador de la UE en Honduras, Gonzalo Fournier, manifestó su disposición de trabajar de manera conjunta con el presidente electo.

"Esperamos con interés trabajar con el presidente Asfura y su administración y seguimos comprometidos a trabajar en prioridades comunes para profundizar nuestra relación en todos los ámbitos de interés mutuo", expresó.

Además, destacó la alta participación ciudadana registrada durante los comicios del pasado 30 de noviembre, calificándola como una muestra del compromiso del pueblo hondureño con la democracia.

Subrayó que las elecciones fueron acompañadas por un amplio despliegue de observadores nacionales e internacionales, entre ellos una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que dio seguimiento al proceso desde su desarrollo hasta la proclamación oficial de los resultados.

La reacción del bloque europeo se suma a los pronunciamientos internacionales tras la finalización de un proceso electoral que se extendió durante varias semanas y concluyó con la declaratoria oficial del órgano electoral este 24 de diciembre.

