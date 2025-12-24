Unión Europea reconoce declaratoria presidencial y felicita a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

La Unión Europea (UE) reconoció la declaratoria presidencial y felicitó oficialmente a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras, tras la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mediante una declaración emitida este 24 de diciembre, el embajador de la UE en Honduras, Gonzalo Fournier, manifestó su disposición de trabajar de manera conjunta con el presidente electo.

"Esperamos con interés trabajar con el presidente Asfura y su administración y seguimos comprometidos a trabajar en prioridades comunes para profundizar nuestra relación en todos los ámbitos de interés mutuo", expresó.

HONDURAS:



Declaración del Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:



⬇️⬇️⬇️ https://t.co/EyC2aerWHo pic.twitter.com/lJUSfnDz39 — Embajador de la UE en Honduras (@EUambHN) December 24, 2025

Además, destacó la alta participación ciudadana registrada durante los comicios del pasado 30 de noviembre, calificándola como una muestra del compromiso del pueblo hondureño con la democracia.