Nasry Asfura emite su primer mensaje como presidente electo

Nasry “Tito” Asfura ofreció la noche del 24 de diciembre su primer mensaje como presidente electo de Honduras, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara ganador de las elecciones generales de 2025, en un pronunciamiento marcado por llamados a la reconciliación, la unidad y la paz.
En su mensaje, emitido en el marco de la Nochebuena, Asfura apeló al simbolismo de la fecha y al valor de la convivencia entre los hondureños.
“Honduras, en Nochebuena celebramos el nacimiento de Jesús, el Príncipe de la Paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división”, expresó.
El presidente electo llamó a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso electoral y a reconocerse como una sola nación.
“Que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos. Es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos reconocernos como lo que somos: una sola familia hondureña”, afirmó.
Asfura agradeció el respaldo recibido en las urnas y manifestó su compromiso de trabajar por el país durante el próximo período presidencial.
“Hoy, con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos, con firme determinación, y trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar”, señaló.
El mensaje concluyó con una invocación religiosa y un mensaje de afecto al país.
“Dios los bendiga, y bendiga Dios la pródiga tierra en que nací”, agregó.
Declaratoria presidencial
Horas antes del pronunciamiento, el CNE declaró oficialmente a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como ganador de las elecciones generales de Honduras y presidente electo para el período 2026-2030, en medio de un proceso marcado por tensiones políticas y mientras aún se desarrollaba el escrutinio especial.
La declaratoria se emitió cuando los resultados preliminares del órgano electoral mantenían a Asfura al frente de la contienda presidencial, en un contexto de llamados a acelerar el cierre del proceso.
El acto oficial fue respaldado por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con el consejero suplente Carlos Cardona, quienes reiteraron que “la declaratoria no decide, sino que constata” los resultados ya verificados por el sistema electoral.
Con este mensaje, Asfura inicia formalmente su etapa como presidente electo, a la espera de asumir el cargo el 27 de enero de 2026, conforme al calendario constitucional.