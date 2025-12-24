The New York Time destaca respaldo de Trump al nuevo presidente electo de Honduras

El New York Times informó que las autoridades hondureñas declararon a Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales tras semanas de retrasos, fallas técnicas y denuncias de fraude.
Según el medio, Asfura obtuvo la victoria por un margen “sumamente estrecho” en una elección marcada por la intervención del expresidente Donald Trump, cuyo respaldo de última hora habría influido en la contienda.
El periódico destaca que Salvador Nasralla no reconoció de inmediato los resultados y continuó denunciando fraude en redes sociales, mientras que Asfura afirmó estar “listo para gobernar” tras el anuncio oficial.
Observadores internacionales consultados por el Times aseguraron no haber encontrado pruebas de fraude a gran escala, pese a las acusaciones entre los contendientes.
La publicación subrayó que el apoyo de Trump a Asfura alteró el panorama electoral y recordó que el exmandatario republicano emitió advertencias sobre la relación bilateral entre ambos países, además de anunciar el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
El diario indicó que, tras ese respaldo, algunos votantes hondureños habrían modificado su decisión por temor a un eventual deterioro de los vínculos con Washington.
El reportaje también destacó la tensión posterior a la jornada electoral, el estancamiento del conteo de votos y la desconfianza pública hacia el proceso. Aunque el día de las elecciones transcurrió en calma, el medio afirmó que la incertidumbre paralizó al país durante varias semanas.
Finalmente, The New York Times advirtió que las dudas sobre la integridad del proceso electoral podrían afectar la credibilidad del futuro gobierno de Asfura.