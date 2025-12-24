The New York Time destaca respaldo de Trump al nuevo presidente electo de Honduras

Nueva York, USA

El New York Times informó que las autoridades hondureñas declararon a Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales tras semanas de retrasos, fallas técnicas y denuncias de fraude.

Según el medio, Asfura obtuvo la victoria por un margen “sumamente estrecho” en una elección marcada por la intervención del expresidente Donald Trump, cuyo respaldo de última hora habría influido en la contienda.

El periódico destaca que Salvador Nasralla no reconoció de inmediato los resultados y continuó denunciando fraude en redes sociales, mientras que Asfura afirmó estar “listo para gobernar” tras el anuncio oficial.

Observadores internacionales consultados por el Times aseguraron no haber encontrado pruebas de fraude a gran escala, pese a las acusaciones entre los contendientes.