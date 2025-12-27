"¿Servir o explotar?": Obispo Jenry Ruiz llama a reflexión a políticos hondureños

Trujillo, Colón.

El obispo de la Diócesis de Trujillo, Jenry Ruiz, lanzó este sábado un fuerte mensaje dirigido a la clase política hondureña, a la que exhortó a replantear su papel frente a la sociedad y a abandonar prácticas que, según señaló, dañan profundamente al país. Durante su pronunciamiento, Ruiz pidió a los líderes políticos dejar de lado el egoísmo y asumir un compromiso real con la defensa de la vida, la justicia y el bien común, recordando que la función pública debe entenderse como un servicio y no como un medio de enriquecimiento o privilegio.

El religioso cuestionó las verdaderas intenciones de quienes ejercen cargos públicos, al plantear la interrogante: "¿Estamos para servir al pueblo o para explotarlo?", en una crítica directa al uso del poder con fines personales. En su mensaje, el obispo utilizó una metáfora contundente para referirse a los malos gobernantes, a quienes comparó con "tábanos que viven a costa del sufrimiento del pueblo", aludiendo a quienes se benefician del esfuerzo ajeno sin aportar al desarrollo colectivo. Asimismo, subrayó la necesidad de proteger la vida, los derechos humanos y los recursos naturales, como ríos, bosques y microcuencas, a los que consideró bienes fundamentales para el presente y futuro de Honduras. El líder religioso también resaltó el trabajo cotidiano de miles de hondureños en sectores como la agricultura, la construcción y la educación, quienes, dijo, sostienen al país con sacrificio, mientras algunos políticos se aprovechan de ese esfuerzo sin responder con acciones concretas.