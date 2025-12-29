Claves del proceso electoral en Honduras: recta final del plazo legal

Nasralla no aceptó el triunfo de Asfura y anunció que defenderá "el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad", sin dar más detalles, mientras que Rixi Moncada, la aspirante del gobernante partido Libre (izquierda) y relegada a un tercer lugar con menos del 20 % de los votos, denunció un "fraude y una imposición extranjera".