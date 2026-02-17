Amhon denuncia embargos millonarios a alcaldías del país

Tegucigalpa, Honduras.

Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), advirtió este martes que varias alcaldías del país enfrentan una situación financiera crítica debido a embargos derivados de demandas laborales y procesos administrativos heredados de gestiones anteriores. Castellanos señaló que actualmente más de 12 municipalidades están afectadas por embargos que en conjunto superan los 1,200 millones de lempiras. Además, explicó que muchos de estos casos están vinculados a despidos realizados por alcaldes salientes, quienes posteriormente enfrentan demandas que recaen sobre las finanzas municipales.

"Que se respete la ley", expresó Castellanos, al referirse a que la normativa establece que los embargos pueden alcanzar hasta un 40% de las transferencias municipales. Sin embargo, aseguró que en algunos casos se han dictado resoluciones que permiten el embargo del 100% de los fondos. El titular de la Amhon cuestionó que ciertas decisiones judiciales estén dejando sin recursos a alcaldías que dependen directamente de las transferencias del Gobierno Central para operar. Detrás de un alcalde hay un pueblo que sufre las consecuencias de un grado de irresponsabilidad", afirmó. Según indicó, la asociación acompaña a varios alcaldes que han asumido funciones en medio de procesos de transición complejos. Castellanos adelantó que esperan sostener acercamientos con la nueva administración gubernamental que asumirá el 10 de marzo, con el objetivo de impulsar acciones que garanticen el respeto al límite legal del 40% en los embargos y promover una revisión de los casos que consideran abusivos. En ese contexto, la alcaldesa de Ojos de Agua, Xiomara Ulloa, del departamento de Comayagua, manifestó que las municipalidades también enfrentan atrasos en las transferencias presupuestarias correspondientes al año anterior.