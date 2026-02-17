Realizan pilotaje para fortalecer el registro e identificación de la niñez en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Registro Civil e Identificación, financiado por el Banco Mundial y con acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realiza la prueba piloto del proceso de enrolamiento de niñas, niños y adolescentes mediante la aplicación móvil institucional del Registro Nacional de las Personas (RNP). la ministra de Educación, Arely Argueta, participó en la jornada que se desarrolla en distintos centros educativos de San Pedro Sula, uno de los primeros municipios seleccionados para poner en marcha esta fase experimental que permitirá optimizar el proceso antes de su implementación a nivel nacional, garantizando mayor seguridad, eficiencia y calidad en el registro de la niñez hondureña.

El proyecto tiene como meta registrar e identificar a más de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, incluidos aquellos que aún no cuentan con un documento oficial. Como parte del proceso, los técnicos del RNP realizan la captura de fotografías, huellas dactilares y firmas, además del registro de datos personales que formarán parte del nuevo Documento de Identificación de Niños, Niñas y Adolescentes (DINNA). Este documento incorporará información biométrica que permite una identificación más segura y confiable. Según explicaron autoridades del RNP, el DINNA será el primer documento oficial que recibirán los menores, marcando un paso clave en la construcción de su identidad ciudadana. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Además, sustituirá en muchos trámites la presentación de la partida de nacimiento, facilitando procesos como la matrícula escolar, la gestión de becas, el acceso a programas sociales y bonos alimenticios.

Mayor seguridad

Una representante del RNP destacó que el DINNA también contribuirá a fortalecer los controles migratorios, ya que será requisito obligatorio para la salida del país en el caso de menores de edad. “Al contar con fotografía y huellas dactilares, el documento ayudará a prevenir delitos como la trata de personas y la suplantación de identidad, brindando mayor protección a nuestros niños y adolescentes”, explicó la funcionaria. Las autoridades estiman que en los próximos meses comenzará la entrega formal de los documentos a los menores registrados durante esta primera etapa. Durante la jornada, padres y madres de familia acompañaron a sus hijos en el proceso de enrolamiento y expresaron su respaldo a la iniciativa. María López, madre de un estudiante de séptimo grado, señaló que el nuevo documento representa tranquilidad para las familias, “ahora nuestros hijos tendrán una identificación moderna y segura por la fotografía y huellas. Muchas veces nos pedían la partida de nacimiento para todo, y eso complicaba los trámites, esto nos va a facilitar mucho la vida”, comentó. Por su parte, Carlos Mejía, padre de una alumna de primaria, destacó el componente de seguridad, “me parece muy importante que incluyan la fotografía. Eso protege a nuestros hijos y nos da más confianza, especialmente con tantos riesgos que existen actualmente”, afirmó.

Modernización

Autoridades del RNP subrayaron que el proyecto forma parte del proceso de modernización tecnológica del registro civil hondureño, con el objetivo de que cada ciudadano cuente con un registro único y confiable desde su nacimiento hasta la adultez. Además, destacaron que este esfuerzo interinstitucional fortalece la articulación entre el sistema educativo y el sistema registral, permitiendo que las escuelas se conviertan en puntos estratégicos para garantizar el derecho a la identidad. La participación activa de docentes, directores y personal administrativo ha sido clave para organizar las jornadas y asegurar que los estudiantes cuenten con la documentación requerida.