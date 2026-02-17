Benfica vs Real Madrid EN VIVO: hora y dónde ver la ida de playoff de Champions

Lisboa, Portugal.

La novena plaza a la que cayó el Real Madrid, derrotado en los duelos de alta exigencia por Liverpool, Manchester City y Benfica, provocan por segundo año consecutivo el paso por un 'play off' que pudo evitar. Le valía el empate en Lisboa. Cayó con estrépito con una imagen que quiere cambiar en un momento en el que la buena dinámica en LaLiga, ocho triunfos consecutivos, parece asentar un crecimiento del bloque.

De nada le sirvió al Real Madrid el doblete de Mbappé en Lisboa en un día en el que no compitió. Autor el francés de hasta 13 goles en siete partidos en la fase de liga de la 'Champions'. Un registro récord en la competición. Lanzado hacia la marca de Cristiano Ronaldo.

Tan solo 20 días después de un partido para el olvido, que provocó la caída del top ocho y la obligación de repetir la fase previa a los octavos de final de la Champions League , el Real Madrid regresa a Da Luz. De templo de la décima a escenario de una derrota sonrojante (4-2), de la que busca revancha un equipo que volverá a estar liderado por Kylian Mbappé.

Del duelo hace un año con el City de Pep Guardiola, que podría ser otra edición más el rival en octavos de final si supera la eliminatoria, el Real Madrid pasa al pulso con un viejo conocido. Antes del regreso de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu, donde aún miles de aficionados recuerdan su figura como líder del madridismo en años de un dominio barcelonista al que logró poner en parte freno, llega la cita en Da Luz con lecciones aprendidas.

Álvaro Arbeloa, 'soldado de Mou', ha realizado retoques tácticos desde la derrota de Lisboa. Ha fortalecido su centro del campo, con más músculo juntando a Tchouaméni con Camavinga y Fede Valverde, ya fuera del lateral derecho donde irrumpe, al fin con fuerza, Trent Alexander-Arnold. Y ha aumentado en un integrante la medular. Una línea de cuatro en la que Arda Güler asume la responsabilidad de aumentar la finura del juego.

Obligado a buscar sustituto a Raúl Asencio, baja por su expulsión en Da Luz, dando continuidad a Antonio Rüdiger y con el foco en Dean Huijsen, obligado a mejorar el rendimiento de sus últimos encuentros. Con las bajas de Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo. Con Vinicius, recuperado por Arbeloa, más desequilibrante y goleador, llega a la cita tras un doblete a la Real Sociedad con dos penaltis que inventó tras bellos regates, y el regreso de Mbappé que dejará en el banquillo a Gonzalo García.

Buscará goles el Real Madrid que le pongan en ventaja antes del Bernabéu. Nunca venció al Benfica en su estadio y el historial favorece al club portugués con tres triunfos y dos derrotas. Aunque enfrente estará el equipo más laureado de Europa que llega tras superar diez de las sus dos últimas eliminatorias en la competición.

El Benfica se aferra a la Liga de Campeones tras la gesta del pasado 28 de enero ante el Real Madrid, cuando consiguió la clasificación para el play off en el descuento gracias a un gol de su portero Trubin. Ahora, llega con las ilusiones y la moral renovadas. Con dos victorias consecutivas en Liga y una Champions que devuelve a los encarnados, y a Mourinho, al foco mediático europeo tras pasar por encima del Real Madrid gracias a la presión constante y en bloque de sus jugadores.

Para este choque, como ya ocurrió el 28 de enero, Mourinho no podrá contar con el timón del Benfica, el internacional colombiano Richard Ríos, que aún se recupera de una lesión en el hombro que sufrió hace un mes. Tampoco estará el centrocampista noruego Fredrik Aursnes, que ofreció su mejor versión ante el club blanco y ahora se recupera de una lesión.

En principio, le sustituirá el argentino Enzo Barrenechea, exjugador del Valencia, que fue uno de los titulares de José Mourinho al comienzo de la campaña, condición que perdió a medida que avanzó la temporada. Los que sí estarán son los dos futbolistas que más brillaron en el pasado encuentro contra el Real Madrid, el delantero danés Andreas Schjelderup, autor de un doblete ante los merengues, y el extremo argentino Gianluca Prestianni, que mostró su gran capacidad de desborde por la banda.