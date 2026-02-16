Jóvenes del CTHA logran sueño de hacer pasantía en Alemania

San Pedro Sula, Honduras.

Tras varios meses de espera e incertidumbre, nueve jóvenes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) viajarán a Alemania para realizar una pasantía en reconocidas empresas del país europeo, un logro construido con disciplina, perseverancia y determinación. Nicolás Ochoa, director del centro, explicó que se trata del segundo grupo de estudiantes que tendrá esta oportunidad, gracias a un convenio de intercambio firmado en 2022, impulsado por la cónsul honoraria de Honduras en Alemania, Irene Jensen, que permite a los estudiantes realizar su práctica profesional en escuelas técnicas de dicho país. Ochoa indicó que el primer grupo viajó en noviembre de 2024 y que varios de esos estudiantes actualmente trabajan en las empresas donde realizaron su práctica, mientras continúan sus estudios universitarios. Acerca de los criterios de selección, informó que los aspirantes deben mantener un promedio igual o superior a 91% durante los últimos tres años académicos, tener buena conducta e incorporarse al programa de idioma alemán. El compromiso del instituto, explicó, es formar a los estudiantes y prepararlos para la pasantía de un mes y gestionar su llegada a Alemania. Una vez en ese país, el hospedaje, la alimentación, el transporte y los seguros son cubiertos por las instituciones alemanas con las que mantienen el convenio.

El grupo está integrado por Erin Carolina López, Ashley Pineda, Samuel Midence, Dayanna Corea, David Isaac Dubón, David Isaac García, Óscar Benítez, Jehziel Rodríguez y Alexander Lara, egresados de las carreras de Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad, Refrigeración, Mecánica Automotriz y Mecánica Industrial. Ashley Pineda, una de las beneficiadas con el programa, compartió que incialmente el viaje estaba previsto para noviembre 2025, pero tuvieron que posponerlo hasta febrero de este año debido a la falta de recursos para costear los boletos aéreos. Esto debido a que, a diferencia del primer grupo, cuyos gastos de traslado fueron cubiertos por el Gobierno, en esta ocasión las autoridades informaron que no había fondos disponibles para costear sus pasajes aéreos a Alemania. Motivo por el que los estudiantes realizaron sus prácticas profesionales en empresas hondureñas para cumplir con el requisito de la Secretaría de Educación y obtener su título de secundaria en diciembre de 2025. Aunque ya se graduaron, el viaje a Alemania representa una oportunidad única de aprendizaje, por lo que los padres de familia y docentes organizaron actividades para recaudar fondos, como la venta de hamburguesas, pero la cifra superaba sus posibilidades.

“Lamentablemente no contábamos con que ese gasto tendría que correr de nuestra bolsa. Sin embargo, nuestros padres hicieron todo lo posible para que nosotros pudiéramos aprovechar esta oportunidad”, expresó Pineda, a la vez que compartió que pese a las dificultades, continuaron preparándose académicamente y reforzando el idioma. Dos exalumnos de la institución que crean contenido digital decidieron apelar a los corazones de los hondureños y difundieron un video en redes sociales contando la situación que atravesaba este grupo de talentosos profesionales. Fue así como Erick Brimen, director ejecutivo de Próspera, conoció su historia. Brimen relató que la semana pasada, mientras revisaba la cuenta de Instagram de Próspera, encontró el video de los jóvenes que buscaban patrocinio. Tras conocer más del programa, los criterios de selección y el esfuerzo académico del grupo, decidió sumarse a la causa. El equipo de Fundación Próspera se contactó con la institución y, este lunes, en una ceremonia especial, sorprendió a los jóvenes y a sus padres con una donación de 500,000 lempiras para costear los vuelos y gastos esenciales.