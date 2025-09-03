Brillante hondureño fue a hacer su práctica a Mercedes-Benz en Alemania y quedó contratado

¡Así como lo soñó, lo alcanzó! Emilio Alexander Jiménez, un joven originario de Choloma, Cortés, viajó hasta Alemania para realizar su práctica profesional en la reconocida compañía automotriz Mercedes-Benz, y gracias a su esfuerzo, dedicación y capacidad logró algo que muchos sueñan: quedarse trabajando.