Brillante hondureño fue a hacer su práctica a Mercedes-Benz en Alemania y quedó contratado

¡Así como lo soñó, lo alcanzó! Emilio Alexander Jiménez, un joven originario de Choloma, Cortés, viajó hasta Alemania para realizar su práctica profesional en la reconocida compañía automotriz Mercedes-Benz, y gracias a su esfuerzo, dedicación y capacidad logró algo que muchos sueñan: quedarse trabajando.
Emilio Jiménez quien egresó de la carrera de Mécanica Atomotriz del colegio sampedrano Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) con tan solo 19 años pone en el radar internacional el talento excepcional hondureño.
Emilio con su disciplina y esmero logró conquistar su sueño que reveló en exclusiva a LA PRENSA al viajar en octubre de 2024 a realizar su práctica profesional de quedarse trabajando en Alemania en Mercedes-Benz.
Cabe mencionar que, el joven antes de realizar su práctica se preparó dos años estudiando el idioma alemán.
Nicolás Ochoa, director del CTHA, mencionó que está muy orgulloso de ver crecer, preparar y exportar el talento técnico de jóvenes al extranjero.
Reveló que Emilio está laborando en el área de reparaciones de Beresa de Mercedes Benz, área donde pone práctica todos sus conocimientos técnicos del área automotriz adquiridos en Honduras.
"Los jóvenes deben preparase y frormarse así como Emilio para tener opciones de crecer y continuar con sus estudios de manera internacional", dijo Ochoa.
Emilio ahora se convierte en inspiración para cientos de jóvenes hondureños que sueñan con destacar más allá de las fronteras.
El caso de Emilio es un ejemplo de que el esfuerzo, la preparación y la perseverancia pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo.
Momentos cuando madre de Emilio lo despedía a realizar su practica profesional en Alemania en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.