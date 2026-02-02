Miles de estudiantes inician el año escolar 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Miles de niños y jóvenes de los distintos niveles educativos de San Pedro Sula, tanto de centros públicos como privados, iniciaron este día el año escolar 2026, marcando el regreso a las aulas tras el período de vacaciones. El personal docente y administrativo de los centros educativos dio por inaugurado oficialmente el nuevo ciclo escolar, en medio de expectativas, retos y llamados a fortalecer la permanencia escolar. En todas las escuelas y colegios, el inicio del año escolar estuvo marcado por actos cívicos, durante los cuales las autoridades brindaron orientaciones generales sobre la organización, normas y metas que regirán el nuevo año lectivo.

Durante estas actividades, se destacó la importancia de la disciplina, el respeto y el compromiso académico como pilares fundamentales del proceso educativo. Padres de familia acompañaron a sus hijos en este primer día de clases, motivándolos a asumir con responsabilidad sus estudios y exhortándolos a esforzarse por mejorar su rendimiento, reafirmando así el acompañamiento familiar como un elemento clave para el éxito escolar. El proceso de matrícula para el año escolar 2026 comenzó desde hace varias semanas en los centros educativos de la zona norte del país. Solo en San Pedro Sula se estima que más de 150,000 estudiantes se inscriban en los niveles de prebásica, básica y media, según proyecciones de las autoridades educativas. La Secretaría de Educación informó que los centros gubernamentales ya iniciaron formalmente la recepción de inscripciones e hizo un llamado a los padres de familia para que aseguren el cupo de sus hijos y eviten contratiempos durante el desarrollo del año escolar. San Pedro Sula cuenta con más de 800 centros educativos que abarcan los tres niveles de enseñanza, entre ellos 226 centros públicos y al menos 100 centros privados bilingües, registrados en el Distrito Escolar 23, de acuerdo con datos de la Dirección Departamental de Educación.

Calendario académico

Wilson Mejía, director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), explicó que siguiendo el calendario educativo establecido, este lunes se realizó la inauguración oficial de clases del año 2026. Indicó que el centro educativo prevé mantener una matrícula similar a la del año anterior, que oscila entre 3,700 y 3,800 estudiantes, luego de cerrar 2025 con 3,827 alumnos. La Dirección del Instituto José Trinidad Reyes comunicó al servicio de transporte especial, estudiantes y padres de familia el siguiente calendario académico: • 2 de febrero: Inauguración de clases según jornada. • 4 al 10 de febrero: Clases de reforzamiento. • 11 al 17 de febrero: Exámenes de segunda recuperación. • 9 de febrero: Inicio de clases para los últimos años de carrera. • 18 de febrero: Inicio de clases para la totalidad de la población estudiantil restante. Las autoridades del centro solicitaron a la comunidad educativa mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación. Durante el inicio del año escolar, padres de familia manifestaron su esperanza de que este nuevo ciclo educativo se desarrolle con normalidad y con mejores condiciones para los estudiantes. “Estamos haciendo el esfuerzo para que nuestros hijos no pierdan el año, la educación es lo más importante, aunque la situación económica esté difícil”, expresó María Hernández, madre de dos estudiantes de educación básica. Por su parte, José Martínez, padre de familia del sector Rivera Hernández, señaló que programas como la merienda escolar son fundamentales para garantizar la asistencia. Otros padres pidieron mayor presencia de docentes y mejores condiciones en los centros educativos. “Esperamos que este año no falten maestros como ha pasado antes, porque eso afecta el aprendizaje de los niños”, comentó Rosa Padilla, madre de una estudiante de nivel medio.

Entrega de textos escolares

Con el inicio oficial del año educativo 2026 en los centros públicos, el Gobierno anunció la entrega del primer lote de textos escolares, como parte de un total de 10 millones de ejemplares, cuya impresión fue ordenada recientemente por el presidente Nasry Asfura. No obstante, el regreso a clases se da en medio de un problema estructural: más de 1.2 millones de niños, niñas y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). De acuerdo con la organización, en Honduras existen cerca de tres millones de menores entre los tres y 17 años, pero solo 1.8 millones están actualmente matriculados. El nuevo director departamental de Educación en Cortés, Roberto López, reconoció que uno de los principales retos de su gestión será reducir los niveles de deserción escolar. “Uno de los grandes retos es tratar de bajar los índices de deserción escolar, porque estamos viendo que tenemos más de 7,000 alumnos desertores”, destacó el funcionario.