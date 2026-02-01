Año escolar inicia con entrega de primer lote de textos y reclamos salariales

Tegucigalpa, Honduras

Con el inicio oficial del año lectivo 2026 en los centros de educación pública, el Gobierno anunció la entrega del primer lote de textos escolares, como parte de un total de 10 millones de ejemplares cuya impresión fue ordenada recientemente por el presidente Nasry Asfura. José Argueta, secretario de Comunicación y Estrategia, informó que la distribución comenzará en los departamentos de Gracias a Dios, Ocotepeque, Olancho y Choluteca.

En el Distrito Central, añadió, la entrega será encabezada por las máximas autoridades de gobierno. La Secretaría de Educación prevé que el proceso continúe de forma escalonada hasta abastecer a escuelas y colegios en todo el país. El año lectivo 2026 inició este lunes en los centros educativos públicos; sin embargo, el regreso a clases se da en medio de un problema estructural: más de 1.2 millones de niños, niñas y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). De acuerdo con la organización, en Honduras existen cerca de tres millones de menores entre tres y 17 años con edad para estudiar, pero solo 1.8 millones están actualmente matriculados.

Maestros siguen sin recibir el pagode enero

A este panorama se suma la preocupación por atrasos salariales en la administración pública. El gremio magisterial enfrenta nuevamente el riesgo de incumplimientos en el pago de salarios, lo que podría derivar en un eventual paro de labores. La mayoría de los docentes de los niveles prebásico, básico y medio aún no han recibido su salario, situación que ha generado molestia entre el magisterio, cuyos representantes han advertido que podrían no iniciar clases si no se hace efectivo el pago. Emilio Hernández Hércules, ministro de la Secretaría de Finanzas, reconoció que, hasta el momento, no se ha cancelado el salario de enero a los maestros ni a una parte del personal del sistema de salud. “Es lamentable que todavía no se haya hecho el pago efectivo a algunos maestros y también a algunos médicos. Quiero aclarar que todas las planillas que han sido cargadas al sistema de pagos de la Secretaría de Finanzas han sido procesadas y están al día.