Tabla de posiciones Liga Nacional: Real España falló ante Motagua y Olimpia sonríe

Real España y Motagua nos regalaron un emocionante empate 2-2 este domingo en la continuación de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, un resultado que mantiene a la Máquina en la cima de la tabla de posiciones.

Lo empezó ganando el equipo de Jeaustin Campos con un golazo de zurda de Darixon Vuelto, que está en un momento dulce marcando en su tercer partido consecutivo. Sin embargo, el Ciclón Azul lo dio vuelta por medio del uruguayo Rodrigo de Olivera, que se estrenó como motagüense, y un cabezazo de Óscar Padilla Discua en el inicio de la segunda parte.

En el minuto 80, el árbitro Saíd Martínez pitó un penal a favor de los aurinegros por mano de Luis Vega dentro del área. Llegó a cobrar el nuevo fichaje de la Máquina, Eddie Hernández. El delantero hondureño, con sangre fría, lo cobró y decretó el definitivo 2-2.

Con este empate, el Real España sigue en lo más alto de la clasificación del certamen, suma 7 puntos, mientras el Motagua se ubica cuarto con 4 unidades, uno por detrás de Marathón y Olimpia.

En el primer partido del día, Génesis PN y CD Choloma igualaron sin goles en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Es el primer punto que suman los caninos en el Torneo Clausura 2026 y el segundo de los maquileros, ambos equipos ubicados en la parte baja de la tabla de posiciones.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

La jornada la cerrarán los Potros del Olancho FC y los Lobos de la UPNFM en un encuentro que comienza a las 7.30 de la noche.