Nasry Asfura tiene en agenda una reunión con Donald Trump en Florida

El presidente Nasry Asfura tiene en agenda una reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó una fuente del Gobierno; sin embargo, aún no existe una fecha definida para el encuentro.
De acuerdo con la información disponible, la cita podría realizarse en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, aunque tanto el formato como el momento del encuentro dependen de la coordinación bilateral. Se trata, por ahora, de una intención que no ha sido confirmada de manera oficial.
Otros medios han informado que la reunión del presidente Asfura con Trump se perfila para febrero y que el escenario sería Mar-a-Lago, sin que hasta ahora se haya emitido una convocatoria formal.
De concretarse, la reunión buscaría abordar temas de interés común y reforzar la relación entre ambos países, en momentos en que la nueva administración hondureña define su agenda de política exterior tras la toma de posesión del pasado 27 de enero. El Gobierno indicó que informará oportunamente cuando se confirmen la fecha y el lugar del encuentro.
Millonaria renta de vehículos
En otro tema, María Antonieta Mejía, designada presidencial, denunció que durante el gobierno de Xiomara Castro el Estado pagaba alrededor de 1,400 millones de lempiras mensuales en alquiler de vehículos de lujo para secretarios, funcionarios y familiares.
Según explicó la funcionaria, la nueva administración canceló esa práctica como parte de un plan de austeridad y control del gasto público.
Mejía aseguró que el Gobierno utilizará únicamente vehículos propiedad del Estado y que los recursos ahorrados serán destinados a prioridades como salud y educación.
No obstante, reconoció limitaciones administrativas y señaló que el Ejecutivo se encuentra realizando un inventario para ordenar y optimizar la flota vehicular disponible.
La designada presidencial también denunció la contratación de 1,600 personas en el canal de televisión estatal. El exsecretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, dijo que solamente eran 700.