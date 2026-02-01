Juan Diego Zelaya toma control de la alcaldía capitalina

Tegucigalpa, Honduras

Juan Diego Zelaya tomó posesión de su oficina y de las demás instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ubicadas en la colonia 21 de Octubre, luego de varios días de controversia por el reclamo presentado por Jorge Aldana. Tras la disputa pública, Zelaya finalmente se instaló en el despacho del alcalde, el cual no había sido entregado de manera formal. El edil mostró las llaves de cada una de las dependencias municipales, luego de encabezar un operativo de recolección de basura la mañana de este 1 de febrero.

"Listo para trabajar, ya todo está en normalidad. De eso se trata: de trabajar sin descansar todos los días, hasta el último día", manifestó Juan Diego Zelaya. El alcalde añadió que sus primeros 100 días de gestión estarán marcados por intensos operativos de limpieza en distintos puntos de la ciudad. "Vamos a iniciar programas de bacheo nocturno, normalizar las finanzas y, mientras eso ocurre, trabajar de la mano con la banca local, de la cual espero tener buenas noticias, además de reactivar proyectos que estaban paralizados", comentó.